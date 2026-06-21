Après Ousmane Dembélé, un «futur Ballon d’Or» est annoncé en équipe de France !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé n’est certainement pas le dernier joueur de l’équipe de France qui remportera le prestigieux trophée individuel. Si Kylian Mbappé est attendu au tournant à ce sujet, Patrick Vieira, qui a vu Michael Olise exploser à Crystal Palace, estime que la star du Bayern Munich le remportera un jour à coup sûr.

L’équipe de France dispose d’un vivier de talents assez impressionnant. Outre le capitaine Kylian Mbappé qui est devenu cette semaine le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, la France peut compter sur Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, mais aussi sur Michael Olise. Révélé à Crystal Palace sous les ordres de Patrick Vieira, le joueur de 24 ans a totalement explosé cette saison avec le Bayern Munich. Pour son ancien entraîneur, Michael Olise a toutes les chances de remporter le Ballon d’Or dans les années à venir.

« C'est un futur Ballon d'Or, tout simplement » « Ce qu'il a fait avec le Bayern cette saison, déjà, c'est assez extraordinaire. C'est un joueur qui, avec l'expérience en club et en équipe de France, va prendre de la maturité. Et avec ça, c'est quelqu'un qui va exploser. C'est un futur Ballon d'Or, tout simplement. La Coupe du monde va lui donner la confiance en plus et après, il explosera totalement aux yeux du monde », a ainsi confié le vice-champion du monde 2006 dans les colonnes de l’Equipe.