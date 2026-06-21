Après Ousmane Dembélé, un «futur Ballon d’Or» est annoncé en équipe de France !

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé n’est certainement pas le dernier joueur de l’équipe de France qui remportera le prestigieux trophée individuel. Si Kylian Mbappé est attendu au tournant à ce sujet, Patrick Vieira, qui a vu Michael Olise exploser à Crystal Palace, estime que la star du Bayern Munich le remportera un jour à coup sûr.
L’équipe de France dispose d’un vivier de talents assez impressionnant. Outre le capitaine Kylian Mbappé qui est devenu cette semaine le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, la France peut compter sur Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, mais aussi sur Michael Olise. Révélé à Crystal Palace sous les ordres de Patrick Vieira, le joueur de 24 ans a totalement explosé cette saison avec le Bayern Munich. Pour son ancien entraîneur, Michael Olise a toutes les chances de remporter le Ballon d’Or dans les années à venir.
« C'est un futur Ballon d'Or, tout simplement »
« Ce qu'il a fait avec le Bayern cette saison, déjà, c'est assez extraordinaire. C'est un joueur qui, avec l'expérience en club et en équipe de France, va prendre de la maturité. Et avec ça, c'est quelqu'un qui va exploser. C'est un futur Ballon d'Or, tout simplement. La Coupe du monde va lui donner la confiance en plus et après, il explosera totalement aux yeux du monde », a ainsi confié le vice-champion du monde 2006 dans les colonnes de l’Equipe.
« Il a un potentiel à la Zidane »
« C'est le futur qui dira si c'est un Zidane, si c'est un Platini, si c'est un joueur de ce niveau-là. Mais il y a un élément dont je suis convaincu : le potentiel, il l'a. Il a un potentiel à la Zidane. Il a cette créativité, cette finesse, cette efficacité. C'est ça qui en fait un joueur différent : les grands joueurs ont ce pouvoir, quel que soit le contexte, d'être décisif dans les 30 derniers mètres », conclut Patrick Vieira.