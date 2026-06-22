Equipe de France : Kylian Mbappé est le «plus fort», et c'est un champion du monde qui le dit !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a huit ans de cela, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé célébraient ensemble le sacre de l'équipe de France à la Coupe du monde lors de leur première participation. Au sein de ce groupe figurait Steven Nzonzi qui, alors que des débats concernant le dispositif a adopté chez les Bleus font rage depuis quelque temps, a tranché de manière indirecte en faveur de Mbappé. Explications.

L'équipe de France est bien partie pour une fois de plus bien figurer à la Coupe du monde avec Kylian Mbappé en tant que capitaine. C'est simple, lors des deux uniques participations au Mondial du néo-meilleur buteur de l'histoire des Bleus, la sélection tricolore est toujours parvenue à atteindre le stade de la finale pour une gagnée et une perdue aux tirs au but. Steven Nzonzi a fait partie de la génération 2018 qui s'est assise sur le toit du monde en Russie.

«Tu es dans le top du top» A ses yeux, Kylian Mbappé est incontestablement le meilleur joueur de l'équipe de France bien que le Ballon d'or Ousmane Dembélé fasse partie de ce groupe entraîné par Didier Deschamps. « Kylian Mbappé, tu es dans le top du top. Un peu, je ne vais pas comparer avec Ronaldo, il a le côté athlétique et la finesse technique. Là, tu es dans un autre registre. Le mec va à 2000, il est puissant, techniquement il est fin, il peut faire une virgule, un passement de jambes, mettre des feintes. Tu es sur le top du top ».