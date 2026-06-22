Equipe de France : Kylian Mbappé est le «plus fort», et c'est un champion du monde qui le dit !

Il y a huit ans de cela, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé célébraient ensemble le sacre de l'équipe de France à la Coupe du monde lors de leur première participation. Au sein de ce groupe figurait Steven Nzonzi qui, alors que des débats concernant le dispositif a adopté chez les Bleus font rage depuis quelque temps, a tranché de manière indirecte en faveur de Mbappé. Explications.
L'équipe de France est bien partie pour une fois de plus bien figurer à la Coupe du monde avec Kylian Mbappé en tant que capitaine. C'est simple, lors des deux uniques participations au Mondial du néo-meilleur buteur de l'histoire des Bleus, la sélection tricolore est toujours parvenue à atteindre le stade de la finale pour une gagnée et une perdue aux tirs au but. Steven Nzonzi a fait partie de la génération 2018 qui s'est assise sur le toit du monde en Russie.
«Tu es dans le top du top»
A ses yeux, Kylian Mbappé est incontestablement le meilleur joueur de l'équipe de France bien que le Ballon d'or Ousmane Dembélé fasse partie de ce groupe entraîné par Didier Deschamps. « Kylian Mbappé, tu es dans le top du top. Un peu, je ne vais pas comparer avec Ronaldo, il a le côté athlétique et la finesse technique. Là, tu es dans un autre registre. Le mec va à 2000, il est puissant, techniquement il est fin, il peut faire une virgule, un passement de jambes, mettre des feintes. Tu es sur le top du top ».
«Je l'ai vu à l'entraînement quand j'arrive en équipe de France, c'est lui le plus fort»
Ousmane Dembélé était également présent lors des premiers pas de Steven Nzonzi en équipe de France. Mais aux yeux du champion du monde, Kylian Mbappé est le plus impressionnant. « Kylian, encore une fois je ne veux pas le comparer à Ronaldo, mais il va à 2000. Physiquement costaud, prise de décision, intelligence de jeu... A pleine vitesse, je sors d'un dribble, je regarde et je fais la bonne passe. Tu sais comment c'est dur ça ? Il peut dribbler, il peut finir avec la puissance de frappe. Je l'ai vu à l'entraînement quand j'arrive en équipe de France, c'est lui le plus fort. Dès le premier entraînement, tu vois que le mec... », a conclu Nzonzi en interview avec le journaliste Smaïl Bouabdellah pour le podcast Kampo.