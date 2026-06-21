Une Coupe du monde à 40 ans comme Messi et Ronaldo ? Kylian Mbappé lâche un indice sur la suite de sa carrière

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce Mondial en Amérique du Nord est probablement le dernier pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui s’approchent de la fin de leur carrière. Présent en conférence de presse ce dimanche à la veille du match contre l’Irak, Kylian Mbappé s’est prononcé sur la possibilité de suivre les traces des deux légendes.

À seulement 27 ans, Kylian Mbappé possède déjà une solide expérience en équipe de France. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection avec 58 réalisations grâce à son doublé contre le Sénégal (3-1), l’attaquant du Real Madrid pourrait profiter du match face à l’Irak (lundi, 23 heures) pour disputer son centième match sous le maillot bleu, un autre record pour un joueur de son âge. Bien parti pour dépasser Hugo Lloris (145 sélections), Kylian Mbappé a été interrogé ce dimanche sur la possibilité de marcher sur les traces de Lionel Messi (39 ans le 24 juin) et Cristiano Ronaldo (41 ans), qui participent à leur sixième Coupe du monde en Amérique du Nord.

« Une Coupe du monde à 40 ans ? Vous m'aurez chassé avant » « Je ne serai pas là à 40 ans, vous m'aurez chassé avant, s’est amusé le capitaine des Bleus, présent en conférence de presse. Je ne me projette pas, je pense juste à l'instant présent, à profiter de la Coupe du monde. » Kylian Mbappé est également revenu plus globalement sur sa 100e sélection à venir : « C’est toujours un plaisir de jouer en sélection, il n'y a pas plus grand que l'équipe nationale. C'est un chiffre historique, surtout en Coupe du monde, mais le résultat sera le plus important ».