Coupe du monde 2026 : La punchline lâchée par le Ghana pour dénoncer une injustice face à l’Angleterre

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, après sa victoire contre la Croatie, l’Angleterre n’a pas réussi à battre le Ghana (0-0). Et voilà que les Three Lions pourraient s’estimer heureux de repartir avec un match nul. En effet, au terme de la rencontre, le sélectionneur des Black Stars a estimé que ses joueurs avaient été victimes d’une injustice, balançant une punchline pour s’en prendre à la VAR.

Alors que l’Angleterre est annoncée comme l’un des grands favoris de cette Coupe du monde 2026, les joueurs de Thomas Tuchel ont connu un petit accroc ce mardi soir. En effet, face au Ghana, les Three Lions n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets et cela s’est soldé sur un score nul et vierge (0-0). Une rencontre qui aurait toutefois pu et dû se terminer autrement. Alors que les Black Stars méritaient un penalty, celui-ci n’a pas été donné. De quoi faire enrager le sélectionneur Carlos Queiroz, qui s’en est pris à la VAR.

« Ou alors l’arbitre VAR était en vacances en seconde période » Après le match nul entre le Ghana et l’Angleterre, Carlos Queiroz avait donc des choses à dires sur la VAR. Rapporté par So Foot, le sélectionneur ghanéen a notamment lâché : « La VAR marche à la Coupe du Monde ? J’en doute. Ou alors l’arbitre VAR était en vacances en seconde période. Peut-être qu’il est allé prendre un café. Il y a un pénalty clair qui a été oublié pour nous et Pickford aurait dû être exclu ».