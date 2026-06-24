Coupe du monde 2026 : La punchline lâchée par le Ghana pour dénoncer une injustice face à l’Angleterre

Ce mardi soir, après sa victoire contre la Croatie, l’Angleterre n’a pas réussi à battre le Ghana (0-0). Et voilà que les Three Lions pourraient s’estimer heureux de repartir avec un match nul. En effet, au terme de la rencontre, le sélectionneur des Black Stars a estimé que ses joueurs avaient été victimes d’une injustice, balançant une punchline pour s’en prendre à la VAR.
Alors que l’Angleterre est annoncée comme l’un des grands favoris de cette Coupe du monde 2026, les joueurs de Thomas Tuchel ont connu un petit accroc ce mardi soir. En effet, face au Ghana, les Three Lions n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets et cela s’est soldé sur un score nul et vierge (0-0). Une rencontre qui aurait toutefois pu et dû se terminer autrement. Alors que les Black Stars méritaient un penalty, celui-ci n’a pas été donné. De quoi faire enrager le sélectionneur Carlos Queiroz, qui s’en est pris à la VAR.
« Ou alors l’arbitre VAR était en vacances en seconde période »
Après le match nul entre le Ghana et l’Angleterre, Carlos Queiroz avait donc des choses à dires sur la VAR. Rapporté par So Foot, le sélectionneur ghanéen a notamment lâché : « La VAR marche à la Coupe du Monde ? J’en doute. Ou alors l’arbitre VAR était en vacances en seconde période. Peut-être qu’il est allé prendre un café. Il y a un pénalty clair qui a été oublié pour nous et Pickford aurait dû être exclu ».
« Ça montre qu’un match de foot n’est pas qu’une histoire de tactique »
Par ailleurs, concernant ce résultat entre le Ghana et l’Angleterre, Carlos Queiroz a également dit : « En première période, on avait mis en place un bloc qui consistait à les frustrer, et on l’a fait. À la mi-temps, ils étaient complètement sans solutions, leurs armes habituelles n’ont pas marché. Ça montre qu’un match de foot n’est pas qu’une histoire de tactique, mais aussi de coeur. Oui, ils ont été supérieurs à nous en terme de football, mais inférieurs en courage et détermination. La possession, ce n’est pas le football. J’ai vu des équipes en Ligue des Champions avec 80% de possession de balle ne pas gagner à la fin. C’est le jeu ! On n’est pas là pour se balader : il est hors de question que nos adversaires s’amusent à nos dépends, je ne suis pas là pour jouer au clown. Le football, ce n’est pas un salon avec des danseurs en costard. Les points sont très chers, probablement parce qu’on est aux États-Unis ».