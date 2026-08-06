«Ça peut attirer des bons joueurs» : Le mercato du PSG va faire des victimes dans l'effectif de Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG se veut plutôt animé en ce moment. Après les départs de Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, le club de la capitale s’est mis en quête de leurs remplaçants. Mais ces derniers pourraient chambouler la hiérarchie dans l’effectif de Luis Enrique et ainsi faire quelques victimes notables dans le vestiaire des Rouge-et-Bleu.

Le PSG est en train d’accélérer les choses pour son mercato. Le club de la capitale s’est séparé de Gonçalo Ramos et de Kang-In Lee, partis respectivement à l’AC Milan et à l’Atlético de Madrid. Bradley Barcola pourrait aussi faire ses valises puisqu’il est annoncé avec insistance du côté de Liverpool. Les dirigeants parisiens se sont donc mis en quête de leurs remplaçants sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu ont ainsi activé plusieurs pistes sur le mercato. Maghnes Akliouche devrait débarquer chez les doubles champions d’Europe en titre, mais il ne devrait pas être le seul. Les pensionnaires de la Ligue 1 penseraient également à Mika Godts (Ajax Amsterdam) et Ferran Torres (FC Barcelone). Pierre Ménès estime d’ailleurs que ces arrivées pourraient chambouler certaines choses dans l’effectif de Luis Enrique et faire quelques victimes.

«Tu peux arriver au PSG avec les crocs et te dire que tu vas saisir ta chance» « Effectivement, les joueurs qui quittent le PSG sont totalement remplaçants comme Ramos et l’horrible Kang-In Lee. Même Barcola peut pratiquement, à la vue des gros matchs, être considéré comme un remplaçant. Maintenant, quand tu signes au PSG, tu signes chez le double champion d’Europe en titre. Ça peut attirer des bons joueurs qui se disent qu’ils peuvent prendre la place de Désiré Doué qui peut être moins bien ou avoir une blessure, ou un Kvaratskhelia qui peut avoir un coup de mou ou Vitinha et Joao Neves qui pourraient confirmer leur mauvaise Coupe du monde. Tu peux aussi arriver au PSG avec les crocs et te dire que tu vas saisir ta chance. Les jeunes au PSG sont bons mais s’en vont parce qu’ils estiment que la marche pour passer au-dessus est trop haute. Après, tu peux aussi te positionner sur des jeunes très prometteurs comme Godts. Mais signer au PSG, ce n’est quand même pas une punition » a d’abord confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube.

«Bradley Barcola, ça m’étonnerait qu’il parte cette saison» En parallèle, Pierre Ménès pense que Bradley Barcola ne quittera pas le PSG cet été. Cela pourrait ainsi ajouter une concurrence supplémentaire en attaque. « Barcola titulaire indiscutable dans un autre club ? Pas forcément parce qu’il ne l’est pas non plus en sélection. C’est un très bon joueur qui est à mon sens très bien utilisé par Luis Enrique. Après, je peux comprendre que pour Bradley, ce soit une utilisation qui ne lui suffise pas ou plus. Mais signer à Liverpool, ça ne veut pas dire que tu seras titulaire direct là-bas. Il va falloir aussi gagner ta place, surtout quand tu arrives dans un club anglais. Mais je pense globalement, surtout vu le prix réclamé par le PSG, ça m’étonnerait qu’il parte cette saison. Donc il va avoir une carte à jouer, une chance à saisir et peut-être que dans un an, Barcola sera devenu la grande star du PSG, qu’il ne sera plus question de son départ et qu’il sera prolongé pour un nouveau gros contrat. On ne sait pas » indique-t-il.