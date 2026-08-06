Transfert de Bradley Barcola : La «discussion un peu lunaire» qui l'a convaincu de quitter le PSG, son entourage est pointé du doigt

Axel Cornic

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs européens au poste d'ailier gauche, Bradley Barcola n'est pas un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Une situation qui semble l'avoir poussé à refuser les dernières offres de prolongation pour sérieusement envisager un départ vers Liverpool, qui l'accueillerait les bras ouverts.

C'est le gros feuilleton de l'été du côté de Paris. Sous contrat jusqu'en 2028, Bradley Barcola aurait décidé de quitter le PSG après avoir notamment remporté une deuxième Ligue des Champions. L'ancien de l'OL a en tout cas annoncé à son club sa volonté de ne pas prolonger et de rejoindre Liverpool, où il serait un titulaire indiscutable.

« On est sur une question d'entourage du côté de Barcola et d'une discussion, qui m'a paru un peu lunaire, sur le projet sportif » Car cela n'est actuellement pas le cas au PSG, où il joue les jokers de luxe derrière le trio formé par Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Et dans l'After Foot de ce mercredi soir, on assure que c'est justement sur ce point qu'aurait insisté l'entourage de Barcola. « On est sur une question d'entourage du côté de Barcola et d'une discussion, qui m'a paru un peu lunaire, sur le projet sportif. C'est à dire qu'en gros, l'entourage de Barcola lui disant "C'est sûr que tu n'es pas titulaire, tu es plutôt le remplaçant de Doué et donc maintenant c'est le moment ou jamais" » a révélé Florent Gautreau.

« Je comprends que l'entourage ait pu convaincre Barcola qu'il fallait aller voir ailleurs s'il n'y avait pas plus de garanties » « A la limite je peux comprendre, être titulaire dans un club européen important comme Liverpool... mais l'idée du projet sportif, pour moi c'est un petit peu compliqué » a poursuivi le journaliste de RMC. « Je comprends que l'entourage ait pu convaincre Barcola qu'il fallait aller voir ailleurs s'il n'y avait pas plus de garanties, parce qu'il n'en aura pas au PSG. Le club avait à priori proposé une revalorisation importante à Barcola, qui veut voir autre chose. Sur la forme, je ne trouverais pas gênant qu'il reste encore un an et qu'il soit vendu l'an prochain ».