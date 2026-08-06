«On l’achète et on vous le prête» : Fabrizio Romano dévoile déjà la stratégie du PSG avec le transfert de Zion Suzuki !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, le PSG avance bien sur le transfert de Zion Suzuki. Le gardien japonais de 23 ans est considéré comme une belle promesse, et pourrait signer à Paris cet été. Cependant, comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano, le club parisien pourrait directement le prêter juste après avoir bouclé son transfert. Explications.

Le mercato du PSG est en train de s’accélérer. Depuis plusieurs jours, le club parisien avance sur certains dossiers, dont certains ont été des surprises. Alors qu’avec Matvey Safonov et Lucas Chevalier, Luis Enrique dispose déjà d’un bon duo de gardiens, le PSG s’apprête à débourser environ 35M€ pour le recrutement de Zion Suzuki. Révélation de la Coupe du Monde 2026 avec le Japon, le gardien de Parme pourrait donc rapidement signer en faveur des doubles champions d’Europe en titre.

Le PSG proche de boucler le transfert de Zion Suzuki Cependant, alors que l’avenir de Lucas Chevalier n’est pas encore totalement défini, le PSG pourrait décider de prêter Zion Suzuki le temps d’une saison après l’avoir recruté cet été. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le journaliste Fabrizio Romano depuis sa chaîne YouTube, alors que la Juventus notamment, pourrait être intéressée par l’arrivée du gardien de Parme cet été. « Entre jeudi et vendredi, surveillez de près la situation de Zion Suzuki ; je ne pense pas qu'il se passera quoi que ce soit ce soir, mais les un ou deux prochains jours seront décisifs le concernant. Une nouvelle offre pourrait être transmise à Parme dès demain, alors restez attentifs », a d’abord indiqué le journaliste avant de poursuivre.

« Vous ne voulez pas de Chevalier ? Dans ce cas, on peut vous proposer Suzuki : on l'achète et on vous le prête » « Si les clubs parviennent à un accord, la Juventus observera la situation avec intérêt, car elle pourrait potentiellement récupérer Suzuki en prêt — à condition de donner son feu vert. En substance, le Paris Saint-Germain a fait une proposition à la Juventus du type : « Vous ne voulez pas de Chevalier ? Dans ce cas, on peut vous proposer Suzuki : on l'achète et on vous le prête. La Juventus doit maintenant trancher : « Est-ce que je vais simplement faire progresser le joueur d'un autre club ? Ça n'a pas de sens. Ou bien : « Je veux ce gardien — le joueur que je visais initialement (puisque la Juve avait l'intention d'acheter Suzuki avant l'intervention du PSG) — donc je le prends en prêt et je verrai ce qui se passe l'année prochaine », ajoute Fabrizio Romano.