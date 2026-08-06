De l’équipe de France à un pont d’or en Arabie saoudite : Didier Deschamps a donné sa réponse !

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a décidé de quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la dernière Coupe du monde. Mais sa carrière d'entraineur n'est pas terminée, puisqu'à 57 ans il a clairement annoncé vouloir poursuivre sa carrière en club ou avec une autre sélection. Mais une piste importante aurait d'ores et déjà été écartée...

Ce n'est pas simple d'ouvrir un nouveau chapitre, après une aventure longue de quatorze ans à la tête de l'équipe de France. Mais Didier Deschamps est prêt à relever ce défi, puisqu'il n'a aucune intention de raccrocher ! D'ailleurs, plusieurs pistes ont déjà été évoquées ces dernières semaines, pour lui permettre de rebondir.

« Je vais prendre le temps de récupérer, mais je ne vais pas rester inactif non plus » Dès la fin de son aventure avec les Bleus lors de la petite finale contre l'Angleterre (4-6), Deschamps avait déjà lancé un premier signal fort concernant son avenir. « J’aurais pu, avant la Coupe du monde, pendant, prendre une décision sur mon avenir. Mais non, parce que je respecte trop l’équipe de France. Et chaque chose en son temps » avait-il déclaré, au micro de M6. « Je vais prendre le temps de récupérer, mais je ne vais pas rester inactif non plus. Je suis un privilégié grâce au football, à l’équipe de France, d’avoir la liberté et le choix. En toute humilité, j’ai quand même quelques sollicitations. Donc je prendrai le temps ».

« Avant les États-Unis, il était plutôt partant pour repartir assez vite » Coauteur avec Loïc Tanzi et Philippe Sanfourche d’un livre retraçant le parcours de la France lors de la Coupe du monde 2026 intitulé « Des étoiles dans les yeux », le journaliste François Vignolle a confirmé cette tendance. « Avant les États-Unis, il était plutôt partant pour repartir assez vite. On n’a pas les détails encore, mais on sait qu’il a eu beaucoup de propositions, à la fois de clubs et à la fois de sélections. Le statut de sélectionneur lui a beaucoup plu » a-t-il révélé. « Donc, il regarde. Là, il est vraiment en période de repos parce qu’encore une fois, être sélectionneur des Bleus c’est exténuant, mais je ne pense pas qu’il aura une traversée du désert de Gobi et qu’il va patienter cinq ans comme a pu le faire Zidane ».