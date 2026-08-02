«Il va souffler un peu» : Didier Deschamps a changé d’avis pour son avenir après l’équipe de France, le drame familial en pleine Coupe du monde 2026 qui a tout relancé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le règne de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France a pris fin après la Coupe du Monde 2026. Si le désormais ex-sélectionneur des Bleus affirmait qu’il ne se refusait rien pour son avenir, le décès de sa mère en pleine compétition a certainement chamboulé ses plans selon le journaliste François Vignolle, coauteur de l’ouvrage « Des étoiles dans les yeux » retraçant le parcours des Bleus lors du mondial.

De quoi sera fait l’avenir de Didier Deschamps ? Après avoir quitté l’équipe de France à l’issue de la Coupe du Monde 2026, l’entraîneur de 57 ans, qui a été remplacé par Zinédine Zidane cette semaine, avait déjà fait une annonce à ce sujet. « L’équipe de France va me manquer, forcément parce qu’elle a fait partie de ma vie pendant 14 ans d’affilée. Mais je vous rassure, je ne pars pas à la retraite. J’aurai une vie, je ferai autre chose. Je n’ai pas pris de décision, ce sera quelque chose de différent mais ce sera bien. D’autant que j’ai aussi un privilège : la liberté de choisir. Je ne m’interdis rien, cela fait partie des différentes options qui peuvent se présenter. Je suis disponible, tout le monde le sait. Je verrai cela après. Maintenant, toute mon énergie est focalisée sur cette Coupe du monde. Des décisions importantes ont été prises pour la liste, d’autres le seront avec la Fédération pour faire en sorte d’être dans les meilleures conditions », confiait ainsi Deschamps concernant son futur avant le début du mondial.

« Il y a un trop-plein d’émotion qu’il doit évacuer, il va donc se reposer » Mais entre temps, une terrible nouvelle est venue bouleverser la vie de Didier Deschamps. L’ex sélectionneur des Bleus a perdu sa maman en plein milieu de la Coupe du Monde 2026, et avait été contraint de s’absenter afin d’assister aux obsèques. Coauteur aux côtés de Loïc Tanzi et de Philippe Sanfourche d’un ouvrage retraçant le parcours de la France sur ce mondial intitulé « Des étoiles dans les yeux », le journaliste François Vignolle est revenu sur cette question épineuse de l’avenir de Didier Deschamps. Selon ce dernier, ce drame perturbe forcément les plans de l’entraîneur français, qui va forcément prendre du temps pour lui et ses proches dans les semaines à venir. « D’abord, il va souffler un peu. Là il a fêté son anniversaire avec son épouse. Encore une fois, au-delà des États-Unis, il a fait cet aller-retour au Pays basque pour enterrer sa maman. Il y a un trop-plein d’émotion qu’il doit évacuer, il va donc se reposer », a confié ce dernier au cours d’un entretien accordé à Paris-Match afin de présenter son livre.

« Il est vraiment en période de repos parce qu’encore une fois, être sélectionneur des Bleus c’est exténuant » « Avant les États-Unis, il était plutôt partant pour repartir assez vite. On n’a pas les détails encore, mais on sait qu’il a eu beaucoup de propositions, à la fois de clubs et à la fois de sélections. Le statut de sélectionneur lui a beaucoup plu. Donc, il regarde. La piste de l’Italie, elle n’était pas stupide mais finalement, les Italiens ont fait un autre choix. Là, il est vraiment en période de repos parce qu’encore une fois, être sélectionneur des Bleus c’est exténuant mais je ne pense pas qu’il aura une traversée du désert de Gobi et qu’il va patienter cinq ans comme a pu le faire Zidane. Il est encore fan de foot. Ce n’est pas quelqu’un qui regarde derrière lui », explique François Vignolle, qui en a également profité pour signaler qu’à la fin de son parcours, Deschamps ne s’est clairement pas senti soutenu par la FFF.