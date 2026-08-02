«Les premiers mois, il a eu du mal» : Zinedine Zidane raconté par son ancien mentor, l'épreuve de plus de dix ans jusqu'à son rêve en équipe de France !

Axel Cornic

Après avoir tout gagné avec le Real Madrid et notamment trois Ligues des Champions, Zinedine Zidane est devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Un objectif qu'il semblait avoir depuis des années, mais qui ne semble pas surprendre l'un de ses anciens entraineurs.

C'est un évènement international. Le 28 juillet dernier, toute la planète football avait les yeux tournés vers la conférence de presse organisée par la Fédération française de football, pour présenter Zinedine Zidane. Ce dernier a succédé à son ancien coéquipier Didier Deschamps et a assuré avoir réalisé l'un de ses rêves les plus chers, en devenant le nouveau sélectionneur de l'équipe de France.

« Comme tous les grands joueurs passés par la Juventus, il lui a fallu un peu de temps pour s’imposer » Le cheminement n'a toutefois pas été toujours facile. En commençant par sa carrière de joueur, au cours de laquelle il a connu des périodes très compliquées. Cela a été le cas à la Juventus, lorsqu'il a pour la première fois quitté la France et où il a commencé à écrire sa légende. « Ce n’était pas un gamin, mais il était jeune. Et comme tous les grands joueurs passés par la Juventus, il lui a fallu un peu de temps pour s’imposer, s’habituer à un football très différent » avait expliqué Marcello Lippi à l'AFP, en avril 2018. « Ça a été le cas pour lui, comme pour son illustre prédécesseur Platini. Les premiers mois, il a eu du mal ».

« Pendant longtemps, on n’a jamais parlé de foot ensemble, puis il m’a dit : "Je vais essayer d’être entraîneur" » Mais l'ancien coach de Zidane explique surtout qu'il n'avait pas vraiment le profil type du joueur voulant devenir entraineur. « Quand il a arrêté, il a intelligemment coupé avec le foot. Pendant longtemps, on n’a jamais parlé de foot ensemble, ni de la finale 2006, ni du coup de tête à Materazzi. Puis à un moment il m’a dit : "Je vais essayer d’être entraîneur" » avait raconté l'Italien, souvent placé par le Français comme l'un de ses modèles en tant qu'entraineur.