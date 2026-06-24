Coupe du Monde 2026 : Zlatan Ibrahimovic tacle Cristiano Ronaldo, la punchline à la télévision !

Amadou Diawara

Après un match nul contre la République Démocratique du Congo, le Portugal s'est imposé face à l'Ouzbékistan. Sous le feu des critiques depuis le premier match de son équipe à la Coupe du Monde 2026, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé. Alors que CR7 a affirmé qu'il était de retour, Zlatan Ibrahimovic a balancé une punchline.

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, le Portugal est tombé dans le groupe K lors du tirage au sort. Pour leur entrée en lice dans la compétition, les hommes de Roberto Martinez ont dû se frotter à la République Démocratique du Congo. A la surprise générale, le Portugal a été tenu en échec par les Léopards (1-1). Contrainte de faire un résultat lors de son deuxième match, la bande à Cristiano Ronaldo a parfaitement fait le job face à l'Ouzbékistan. En effet, les Portugais se sont imposés 5-0 au NRG Stadium de Houston.

«Je suis de retour» Sous le feu des critiques après la contre-performance du Portugal face à la RDC, Cristiano Ronaldo s'est réjoui d'avoir inscrit un doublé face à l'Ouzbékistan. En effet, CR7 a crié « je suis de retour, je suis de retour » devant les caméras lors des célébrations juste après le coup de sifflet final. Dans des propos rapportés par BeIN SPORTS, Cristiano Ronaldo en a rajouté une couche : « Je suis très heureux, mais pour moi le plus important c'est le travail de l'équipe. Tout le monde pensait que j'étais à la retraite, mais j'ai tenu le coup ». Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Zlatan Ibrahimovic, consultant chez FOX.