Coupe du monde 2026 - Nouveau record pour Cristiano Ronaldo : Même Lionel Messi n’a pas pu aller le chercher !

Axel Cornic

Cette Coupe du monde 2026 n’a pas commencé de la meilleure des manières pour Cristiano Ronaldo, très critiqué après le match nul du Portugal face à la République Démocratique du Congo (1-1). Mais la star de 41 ans a pris sa revanche ce mardi, en ouvrant son compteur buts lors du deuxième match de sa sélection, face à Ouzbékistan.

Ces derniers jours, on n’a parlé que de lui. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo dispute une nouvelle Coupe du monde à 41 ans. Mais cette édition 2026 a commencé par une énorme polémique pour lui, alimentée notamment par les prestations éblouissantes de son éternel rival Lionel Messi, avec l’Argentine.

« Je n’ai pas eu un seul match sans bruit depuis mon arrivée au Portugal » Lors de la conférence de presse précédant le match contre l’Ouzbékistan, le sélectionneur du Portugal n’a évidemment pas pu échapper aux questions concernant sa star Cristiano Ronaldo. « Je n’ai pas eu un seul match sans bruit depuis mon arrivée au Portugal. Nous avons déjà prouvé que l’équipe est expérimentée, concentrée et responsable, et nous avons atteint un bon niveau. Nous sommes en Coupe du Monde » a déclaré Roberto Martinez. « Il y a beaucoup de bruit ici, et cela fait partie du jeu. Je ne m’attends pas à des miracles ; il est normal d’être critiqué quand on n’obtient pas les résultats escomptés. Mais il y a beaucoup de critiques injustifiées ».