Polémique avec Cristiano Ronaldo : Le Portugal répond cash à ses détracteurs !

Amadou Diawara

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, le Portugal a été tenu en échec par la République Démocratique du Congo. Titularisé pour cette rencontre, Cristiano Ronaldo est sous le feu des critiques ces derniers jours. Interrogé en conférence de presse avant le prochain match de son équipe, Roberto Martinez a tenu à prendre la défense de son capitaine.

Le Portugal a joué son tout premier match de la Coupe du Monde 2026 face à la République Démocratique du Congo. Toutefois, la bande à Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à s'imposer au NRG Stadium de Houston (1-1, le mercredi 17 juin). Titularisé lors de cette rencontre, CR7 n'échappe pas aux critiques depuis cette contre-performance. Présent en conférence de presse d'avant-match (Portugal-Ouzbékistan ce mardi soir), Roberto Martinez est montré au créneau pour voler au secours de son capitaine.

«Il est la pièce maîtresse du style de jeu que nous pratiquons» « Cristiano Ronaldo ? C’est un exemple, un capitaine. Il réagit comme tel, avec une grande expérience. On parle de quelqu’un qui défend et représente l’équipe nationale depuis 21 ans. Il a une incroyable soif de progresser et d’aider l’équipe. C’est un modèle dans le vestiaire (…). Quand on a le ballon, il faut beaucoup de personnalité, une vision claire du jeu pour pénétrer dans la surface adverse, mais surtout ce joueur qui crée des espaces avec la dernière touche de balle. Et Cristiano excelle dans ce domaine. Les statistiques le prouvent, non pas celles de l’icône qu’est Cristiano Ronaldo, mais celles du joueur actuel de l’équipe nationale, si l’on regarde les 32 derniers matches. C’est lui qui possède ces déplacements, cette capacité à créer des espaces, ces mouvements sans ballon, cette finition… Il est, en quelque sorte, la pièce maîtresse du style de jeu que nous pratiquons au Portugal », s'est enflammé Roberto Martinez, avant d'être relancé.