Cristiano Ronaldo : Après la polémique avec Joao Neves, un joueur du Portugal en remet une couche

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Harcelé sur les réseaux sociaux en raison de ses propos sur Cristiano Ronaldo après le match nul concédé face à la RD Congo (1-1), Joao Neves n’est pas le seul à penser que le quintuple Ballon d’Or est un joueur comme les autres de la sélection portugaise. En conférence de presse, Francisco Conceiçao a assuré qu’il ne se sentait pas obligé de lui donner systématiquement la balle, malgré son statut.

Annoncé comme un des favoris de la compétition, le Portugal a été accroché par la République démocratique du Congo (1-1) pour ses débuts à la Coupe du monde 2026. Pas le meilleur des départs pour la Seleção, où Cristiano Ronaldo, toujours titulaire et capitaine de la sélection portugaise à 41 ans, est au cœur des débats.

« Nous n’avons pas cette obligation, cette nécessité de lui passer le ballon » « Cristiano a sa qualité pour marquer des buts. Il n’y a personne comme lui sur ce chapitre et nous, nous n’avons pas cette obligation, cette nécessité de lui passer le ballon. Par exemple, je parle pour moi, je passe la balle à celui qui est le mieux démarqué. Je n’ai pas le temps de penser au visage du coéquipier qui est à côté de moi, on le fait d’instinct, en quelques millièmes de secondes, il n’y a pas de temps pour ça. Et Cristiano est là pour aider comme n’importe quel coéquipier de la Seleção », a assuré Francisco Conceiçao en conférence de presse, avant la rencontre entre le Portugal et l’Ouzbékistan mardi.