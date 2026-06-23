Un problème avec Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde 2026 ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cristiano Ronaldo reste sur une série de dix matchs en tournoi majeur sans avoir trouvé le chemin des filets avec le Portugal, comme ce fut encore le cas la semaine dernière face à la RD Congo (1-1). Les critiques sont nombreuses, y compris chez les supporters de la sélection. Selon vous, CR7 est-il devenu un problème ?

Les Portugais n’ont pas débuté leur Coupe du monde en Amérique du Nord comme ils l’avaient imaginé avec un match nul contre la RD Congo (1-1). Un nouveau faux-pas face à l’Ouzbékistan ce mardi (19h, heure française) est donc interdit si la bande à Cristiano Ronaldo souhaite finir en tête du groupe K, actuellement dominé par la Colombie . La prestation du quintuple Ballon d’Or sera notamment suivie de près après sa copie très décevante.

La titularisation de Cristiano Ronaldo fait en effet peu de doute malgré sa première apparition dans ce Mondial 2026 et les doutes qui l’entourent. Car le numéro 7 cristallise les tensions, y compris dans son propre pays où les supporters sont déchirés à son sujet. Certains estiment que l’attaquant d’ Al-Nassr , âgé de 41 ans, n’a plus le niveau tandis que d’autres le voient toujours comme le meilleur joueur du monde. Un clivage qui a d’ailleurs eu des répercussions sur le groupe cette semaine, en particulier sur Joao Neves , victime d’un déferlement de haine sur les réseaux sociaux pour avoir tenté de défendre Cristiano Ronaldo , un simple « joueur de plus » qui est « comme les autres » selon lui.

« C’est une plaie »

Au sein de la sélection, personne ne remet en doute le statut de l’attaquant qui reste sur dix matchs et 33 tirs sans marquer en grande compétition. « Je crois que Cristiano, quand il s’agit de marquer des buts, il n’y a personne comme lui, a indiqué Francisco Conceição ce lundi. Nous ne ressentons pas le besoin ni l’obligation de lui donner le ballon. Je fais la passe au joueur qui est le mieux démarqué ».

« Il est clair que lorsque l'on cherche à marquer des buts, il faut que Cristiano soit sur le terrain », assumait quant à lui le sélectionneur Roberto Martinez dans la foulée du nul contre la République démocratique du Congo. Un moyen de défendre sa star chahutée par les observateurs. « Cristiano Ronaldo est une plaie, malheureusement. Ils ont joué à 10 avec un piquet devant », lâchait pour sa part le journaliste Daniel Riolo au micro de RMC. Thierry Henry n’avait pas mâché ses mots non plus sur Fox Sports : « C’est à l’équipe de marquer, pas à toi. Cristiano Ronaldo a été dans cette situation plusieurs fois. Si vous faites cette course, vous obligez le défenseur à prendre la décision de se replier dans votre surface de réparation. Mais comme il veut marquer, il se dirige vers Bruno Fernandes. S’il pénètre dans la surface, vous devez le suivre et Fernandes n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Mais comme il veut marquer, il se dirige vers la passe en retrait. Vous voyez les deux joueurs et c’est plus facile à défendre. Et c’est ça mon point de vue : l’équipe doit marquer, pas toi ».

Alors selon vous, Cristiano Ronaldo est-il un problème pour le Portugal à la Coupe du monde 2026 ? À vos votes !