France Pierron sanctionnée après ses propos sur Jérémy Doku : La date de son retour sur La Chaîne L’Équipe a fuité ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sanctionnée par L’Équipe après ses propos polémiques visant l’attaquant belge Jérémy Doku, qui pourrait faire un aller-retour pour assister à la naissance de son premier enfant, France Pierron était absente de l’émission L’Équipe de Choc ce lundi matin. Une tendance semble se dégager concernant son retour.

Critique à l’égard de Jérémy Doku, prêt à quitter provisoirement ses coéquipiers belges pour assister à l’accouchement de sa femme, France Pierron se retrouve dans une polémique à l’ampleur incontrôlable. Ce week-end, le groupe L’Équipe s’est désolidarisé des propos de sa journée, écartée de l’antenne ce lundi. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », avait-elle notamment confié dans l’émission L’Équipe de Choc.

Un retour ce mardi ? Ce lundi, Pierre Bouby, habituellement chroniqueur, a pris les commandes de L’Équipe de Choc. Mais qu’en sera-t-il dans les prochains jours ? Selon les informations rapportées par 20 Minutes, la sanction imposée à France Pierron ne portait que sur l'émission de ce lundi. La journaliste pourrait donc faire son retour à l’antenne ce mardi matin, au lendemain de la rencontre opposant l’équipe de France à l’Irak pour son deuxième match à la Coupe du monde 2026.