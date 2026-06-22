France Pierron sanctionnée après ses propos sur Jérémy Doku : La date de son retour sur La Chaîne L’Équipe a fuité ?

Sanctionnée par L’Équipe après ses propos polémiques visant l’attaquant belge Jérémy Doku, qui pourrait faire un aller-retour pour assister à la naissance de son premier enfant, France Pierron était absente de l’émission L’Équipe de Choc ce lundi matin. Une tendance semble se dégager concernant son retour.
Critique à l’égard de Jérémy Doku, prêt à quitter provisoirement ses coéquipiers belges pour assister à l’accouchement de sa femme, France Pierron se retrouve dans une polémique à l’ampleur incontrôlable. Ce week-end, le groupe L’Équipe s’est désolidarisé des propos de sa journée, écartée de l’antenne ce lundi. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », avait-elle notamment confié dans l’émission L’Équipe de Choc.
Un retour ce mardi ?
Ce lundi, Pierre Bouby, habituellement chroniqueur, a pris les commandes de L’Équipe de Choc. Mais qu’en sera-t-il dans les prochains jours ? Selon les informations rapportées par 20 Minutes, la sanction imposée à France Pierron ne portait que sur l'émission de ce lundi. La journaliste pourrait donc faire son retour à l’antenne ce mardi matin, au lendemain de la rencontre opposant l’équipe de France à l’Irak pour son deuxième match à la Coupe du monde 2026.
France Pierron critiquée, et soutenue
Au coeur des critiques depuis vendredi, France Pierron peut également compter sur de nombreux soutiens. C’est le cas d’Erik Bielderman, ancien de L’Équipe : « Donc on met à l’antenne des émissions de débat, mais quand la meute montre les crocs, on se désolidarise publiquement d’une journaliste, parce qu’elle a exprimé une pensée qui dérange, même si celle ci n’est en rien répréhensible par la loi. Et on redonne des croquettes aux aboyeurs… L’époque est aux fragiles. »