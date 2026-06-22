France Pierron sanctionnée après ses propos sur Jérémy Doku : Pascal Praud vole à son secours !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après ses propos polémiques concernant l’attaquant belge Jérémy Doku, qui pourrait quitter le groupe pour assister à l’accouchement de sa femme, France Pierron a été écartée de l’antenne par le groupe L’Équipe. Une sanction disproportionnée aux yeux de Pascal Praud, très critique à l’égard des dirigeants dans son émission sur CNews.

France Pierron ne s’imaginait pas déclencher une telle polémique vendredi en critiquant dans l'émission L'Équipe de Choc l’attaquant belge Jérémy Doku, prêt à s’absenter provisoirement de la Coupe du monde pour assister à l’accouchement de sa compagne. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », a notamment lancé la journaliste, absente de l’antenne ce lundi. Comme l’a révélé le journaliste Clément Garin, France Pierron été écartée de l’antenne par le groupe L’Equipe, de quoi susciter l’incompréhension de Pascal Praud sur CNews.

« Ces gens-là ont la trouille » « L’Équipe, lamentable, qui lâche France Pierron. Vraiment, c’est incroyable. Ce sont des directions solides, t’as envie de travailler avec eux. Ils l’ont lâché. Franchement, ce n’est pas bien, même si on peut contester ce qu’elle a dit », a commencé le journaliste dans son émission, avant d’ajouter un peu plus tard, toujours aussi stupéfait : « Elle est suspendue d’antenne ! Vraiment, c’est « 1984 » ! De toute façon, L’Équipe, c’est devenu un groupe wokiste. Tout ce qui déroge à la doxa, boum, dehors. (…) Au départ, L’Équipe a eu une position différente, l’a défendu, et puis ils ont eu peur, comme toujours, car ces gens-là ont la trouille. Ça ne mérite pas d’être suspendue d’antenne. »