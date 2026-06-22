Ça tourne au scandale France Pierron : La sortie totalement inattendue en pleine Coupe du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

France Pierron se retrouve en pleine tempête médiatique après ses propos sur Jérémy Doku auquel elle reproche de vouloir assister à la naissance de son fils alors qu'il dispute la Coupe du monde avec la Belgique. Une polémique qui fait même parler au sein de la sélection anglaise !

France Pierron ne devait pas s'attendre à se retrouver dans une telle situation après ses propos concernant Jérémy Doku, qui se tient prêt à quitter le rassemblement de la Belgique à la Coupe du monde afin d'assister à la naissance de son fils. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », a-t-elle expliqué vendredi soir sur le plateau de L'EQUIPE de Choc. Devant le tollé suscité par ses propos, France Pierron avait ensuite présenté ses excuses.

Ollie Watkins réagit aux propos de France Pierron ! Cela n'empêche pas la polémique de prendre une ampleur assez folle. A tel point que l'attaquant de l'Angleterre, Ollie Watkins, a même réagi aux propos de France Pierron en conférence de presse : « Quelqu’un a qualifié cela de dégueulasse. Pour commencer, ce n’est pas une façon de qualifier un accouchement. J’ai vu ce que ma femme a traversé lors de l’accouchement, et tout s’est bien passé pour nous. Mais je connais des proches ou des amis pour qui ça n’a pas été le cas. Votre premier enfant, ça n’arrive qu’une fois, l’accueillir au monde, c’est une bénédiction. Je ne pense pas que ce soit l’affaire de qui que ce soit de savoir ce qu’il fait après l’entraînement. S’il rentre pour ça, je pense que c’est une bonne chose, c’est normal, je ne vois pas de problème, je ferais pareil ». Une sortie assez inattendue qui témoigne de l'ampleur qu'ont pris les propos de la journaliste.