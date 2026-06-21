Coupe du monde 2026 : Hervé Renard dévoile son nouvel objectif avec la Tunisie après la claque

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Tunisie est d’ores et déjà éliminée de la Coupe du monde 2026 après ses deux défaites cinglantes contre la Suède (5-1) et le Japon (4-0). Hervé Renard compte néanmoins sur le dernier match face aux Pays-Bas jeudi pour sauver l’honneur et éviter une nouvelle déconvenue.

Avec Hervé Renard à sa tête, la Tunisie espérait se relancer six jours après la lourde défaite face à la Suède (5-1). Mais les Aigles de Carthage ont connu une nouvelle soirée compliquée contre le Japon (4-0), mettant déjà fin à leur parcours à la Coupe du monde. Désormais, Hervé Renard n’a qu’un objectif : sauver l’honneur face aux Pays-Bas dans la nuit de jeudi à vendredi (1h, heure française).

« Il faut assumer nos responsabilités et être professionnels jusqu'au bout » « Même si on est éliminés, il reste un troisième match et c'est un match de Coupe du monde. On représente une nation donc, il est important de se préparer correctement. Qui plus est, contre les Pays-Bas. Il faut assumer nos responsabilités et être professionnels jusqu'au bout. On est là pour sauver notre fierté. Il y a eu beaucoup trop de manques défensivement, dans l'agressivité, pour espérer quoi que ce soit. On peut retenir les quinze, vingt premières minutes de la seconde période, mais ce n'est pas suffisant », a confié Hervé Renard, refusant de se projeter sur la suite de son aventure à la tête de la Tunisie.