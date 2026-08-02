«Tant que le club veut de toi, tu signes à vie» : Après le cas Mbappé, le PSG peut faire deux nouvelles victimes !

Pierrick Levallet

Avant de quitter le PSG lors de l’été 2024 pour signer libre au Real Madrid, Kylian Mbappé a été la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. L’armée numérique des supporters parisiens avait vivement attaqué l’attaquant de 27 ans. Et après le capitaine de l’équipe de France, deux autres attaquants des Rouge-et-Bleu pourraient en être victime : Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Kylian Mbappé a fait l’objet de nombreuses critiques après son départ libre du PSG lors de l’été 2024. Le capitaine de l’équipe de France avait été la cible de l’armée numérique parisienne après sa signature au Real Madrid. Depuis, l’attaquant de 27 ans est conspué par les supporters des Rouge-et-Bleu. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé pourraient d’ailleurs être victime du même traitement selon Pierre Ménès.

Bradley Barcola et Ousmane Dembélé bientôt victime de «l’armée numérique du PSG» après Kylian Mbappé ? « Barcola conspué parce qu’il refuse de prolonger ? Le problème des supporters du PSG, c’est qu’ils se sont adaptés à la mode qatari. Quand tu signes au PSG, tant que le club veut de toi, tu signes à vie. Mbappé a été voué aux enfers parce qu’il est parti libre et qu’il a fait condamner le PSG à 58M€ d’amende. Et Barcola n’a pas le droit de refuser de prolonger. Mais on ne sait pas, Dembélé n’a pas prolongé non plus pour l’instant. Peut-être qu’il va partir aussi. On verra si Saint-Dembélé, auto-propulsé Ballon d’Or exceptionnel pour les supporters parisiens, aura droit au même traitement que Barcola. L’armée numérique du PSG, j’ai souvent dû y faire face avec Mbappé. On va voir si ça va être la même avec Barcola. Mais les joueurs ont aussi le droit de mener leur carrière comme ils le veulent. C’est surtout ça qui compte. On a l’impression de voir que les joueurs sont devenus la chose du club et qu’ils n’ont droit à rien. C’est assez dégueulasse » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube.

Bradley Barcola refuse de prolonger au PSG Reste à voir comment la situation des deux joueurs évoluera. Bradley Barcola aurait refusé de prolonger au PSG d’après RMC Sport. L’international français aspire à un rôle plus important et n’est ainsi pas insensible à l’intérêt de Liverpool comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Les Reds continueraient d’ailleurs de pousser pour le transfert de l’ailier de 23 ans.