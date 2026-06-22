France Pierron en pleine polémique après ses propos sur Jérémy Doku : La Chaîne L’Équipe officialise la sanction !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fin de saison brutale pour France Pierron. À la tête de l’émission L’Équipe de Choc chaque matin, la journaliste est suspendue d’antenne par le groupe L’Équipe après ses propos sur l’attaquant belge Jérémy Doku et l'accouchement de sa femme. Elle sera remplacée par Pierre Bouby jusqu’au 3 juillet prochain.

« Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant ». Présente sur la chaîne L’Équipe ce vendredi comme chaque jour de la semaine, France Pierron n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer Jérémy Doku, qui pourrait momentanément quitter ses coéquipiers belges pour assister à la naissance de son premier enfant. Une sortie qui a pris une ampleur assez importante, incitant le média à réagir.

L’Équipe se désolidarise Dans un communiqué publié ce dimanche, L’Équipe s’est désolidarisé « de ces propos très éloignés des valeurs du Groupe » et a présenté ses excuses « auprès du footballeur concerné et plus globalement auprès de son public ». La journaliste a fait de même, elle qui n’était pas à l’antenne ce lundi matin : « J’y exprimais un avis personnel, dans le cadre d’un échange contradictoire. Ces propos n’engagent que moi et ne reflètent en aucun cas une position collective. Je comprends qu’ils aient pu choquer, heurter ou blesser certains d’entre vous, et j’en suis désolée. Mon intention n’a jamais été de minimiser la place ou le rôle des pères auprès de leur conjointe et de leur enfant. »