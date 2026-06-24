Kylian Mbappé, Lionel Messi et Erling Haaland à la lutte : Qui finira meilleur buteur de la Coupe du monde 2026 ?

La rédaction

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, on peut déjà assister à une lutte entre Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland au classement des buteurs. L’Argentin est en tête avec cinq réalisations, mais est talonné par le capitaine de l’équipe de France et l’attaquant norvégien. Mais qui finira meilleur buteur de ce Mondial ? C’est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé a décidément bien entamé sa Coupe du monde 2026. Après son doublé face au Sénégal lors de l’entrée en lice de l’équipe de France, la star du Real Madrid a de nouveau inscrit deux buts face à l’Irak dans la nuit de ce lundi à ce mardi (3-0). L’attaquant de 27 ans en est ainsi à quatre réalisations en deux rencontres, 16 au total dans la compétition. Mais pour le moment, le natif de Bondy ne domine pas le classement des buteurs.

Lionel Messi meilleur buteur de la Coupe du monde 2026 pour le moment En effet, Lionel Messi est pour le moment le meilleur buteur de cette Coupe du monde 2026. La Pulga s’est illustrée par un triplé contre l’Algérie lors du match d’ouverture de l’Argentine, avant d’ajouter deux pions à son compteur contre l’Autriche ce lundi (2-0). L’octuple Ballon d’Or est ainsi en tête du classement, talonné par Kylian Mbappé. Mais un autre joueur est également dans la course au Soulier d’Or du Mondial.