Kylian Mbappé : Les nouvelles révélations sur son pari avec une célébrité à la Coupe du monde 2026

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d’un doublé ce lundi contre l’Irak, Kylian Mbappé avait déjà inscrit deux buts avec l’équipe de France lors du précédent match face au Sénégal à la Coupe du monde. Contre cet adversaire, le capitaine des Bleus avait d’ailleurs célébré en mimant une flûte comme il l’avait parié avec James Corden. Le célèbre présentateur connu aux Etats-Unis est d’ailleurs revenu sur ce moment.

En marge de cette Coupe du monde aux Etats-Unis, Kylian Mbappé avait accordé une interview à James Corden, un présentateur reconnu de l’autre côté de l’Atlantique. Une séquence avait d’ailleurs été relayée largement sur les réseaux sociaux. On pouvait alors voir le capitaine de l’équipe de France parler de son enfance et du fait qu’il jouait de la flûte. C’est alors que James Corden a parié avec Kylian Mbappé pour qu’il célèbre en mimant cet instrument s’il venait à marquer contre le Sénégal. Un pari accepté par le joueur du Real Madrid, qui l’a d’ailleurs fait après avoir trouvé le chemin des filets.

« Je n’y crois pas, il l’a fait » Forcément, en connaissance de ce passif, la célébration de Kylian Mbappé mimant la flûte a fait énormément réagir. Et justement, quelle a été la réaction de James Corden en voyant le capitaine de l’équipe de France le faire ? Ce mardi, pour TalkSport, il a confié : « Ma réaction quand il a mimé la flûte ? J’étais dans la cuisine et mon père a dit : « Il a fait la flûte, il a fait la flûte ». Et j’ai couru. Mon téléphone a explosé. C’était fou. Je n’y crois pas, il l’a fait. Et après, on m’a envoyé une vidéo après le match de la part d’un ami en commun, il regardait la caméra et il a dit : « Je te l’ai dit, je te l’ai dit que j’allais le faire » ».