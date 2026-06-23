Coupe du monde 2026 : Deschamps accueille Mbappé dans un cercle très fermé en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quelques jours après être devenu le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe de France devançant Olivier Giroud et ses 57 réalisations, Kylian Mbappé a franchi un nouveau cap dans sa riche histoire avec les Bleus. Le champion du monde compte désormais 100 sélections et intègre le top 10 des joueurs les plus capés. L’occasion pour Didier Deschamps de lui remettre un fanion honorifique.

L’équipe de France a assuré sa qualification pour la phase à élimination directe de cette Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire à Philadelphie face à l’Irak dans la nuit de lundi à mardi (3-0) qui est venue confirmer la belle entrée en lice des Français contre le Sénégal (3-1) la semaine dernière. Que ce soit face aux Sénégalais ou contre les Irakiens, même tarif pour Kylian Mbappé : doublé. Et ce succès en Pennsylvanie avait une saveur particulière pour le capitaine des Bleus.

«Bienvenue dans le monde des centenaires !» Entre ses premiers pas le 25 mars 2017 contre le Luxembourg (3-1) et ce France-Irak le 22 juin, 9_ autres sélections ont eu lieu pour Kylian Mbappé. Puissance 100 pour le champion du monde qui a été accueilli dans le cercle des « centenaires » par son sélectionneur Didier Deschamps, l’homme aux 103 sélections avec les Bleus. Mbappé intègre le top 10 et a été congratulé par DD. « Bienvenue dans le monde des centenaires ! ». Des félicitations filmées par FFF TV dans les vestiaires du Lincoln Financial Field.