Coupe du monde 2026 : Agacé contre les jardiniers ? Kylian Mbappé se justifie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Deux victoires en deux matchs pour l’équipe de France. Après le Sénégal, les Bleus l’ont emporté face à l’Irak (3-0). Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a une nouvelle fois livré une performance aboutie. Mais voilà que ça n’a pas empêché le capitaine des Bleus de s’agacer… contre les jardiniers. Un moment sur lequel est revenu le principal intéressé au coup de sifflet final.

Ce lundi, l’équipe de France affrontait l’Irak à Philadelphie pour son deuxième match de cette Coupe du monde 2026. Alors que cette rencontre était menacée par les orages, il existait donc un risque qu’elle soit interrompue. Ça a bel et bien été le cas. A cause de la foudre, le match a été mis en pause pendant de longues minutes, mais tous les acteurs ont fini par revenir sur la pelouse, alors gorgée d’eau suite à une forte pluie. Mais voilà que les jardiniers chargés de l’évacuer ont fait face à un certain agacement de Kylian Mbappé.

« Ce n’était pas de l’agacement » Kylian Mbappé a en effet été filmé en train de reprendre les jardiniers sur leur travail. Que s’est-il alors exactement passé ? A la suite de la victoire de l’équipe de France, le capitaine des Bleus a justement été interrogé sur ce moment. C’est alors qu’en zone mixte, Mbappé a fait savoir : « Ce n’était pas de l’agacement. C’est juste que la partie où l’on attaquait était gorgée d’eau mais qu’ils ont passé 20 minutes à nettoyer la partie où l’on défendait et pas l’autre ».