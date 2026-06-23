Coupe du monde 2026 : Agacé contre les jardiniers ? Kylian Mbappé se justifie

Deux victoires en deux matchs pour l’équipe de France. Après le Sénégal, les Bleus l’ont emporté face à l’Irak (3-0). Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a une nouvelle fois livré une performance aboutie. Mais voilà que ça n’a pas empêché le capitaine des Bleus de s’agacer… contre les jardiniers. Un moment sur lequel est revenu le principal intéressé au coup de sifflet final.
Ce lundi, l’équipe de France affrontait l’Irak à Philadelphie pour son deuxième match de cette Coupe du monde 2026. Alors que cette rencontre était menacée par les orages, il existait donc un risque qu’elle soit interrompue. Ça a bel et bien été le cas. A cause de la foudre, le match a été mis en pause pendant de longues minutes, mais tous les acteurs ont fini par revenir sur la pelouse, alors gorgée d’eau suite à une forte pluie. Mais voilà que les jardiniers chargés de l’évacuer ont fait face à un certain agacement de Kylian Mbappé.
« Ce n’était pas de l’agacement »
Kylian Mbappé a en effet été filmé en train de reprendre les jardiniers sur leur travail. Que s’est-il alors exactement passé ? A la suite de la victoire de l’équipe de France, le capitaine des Bleus a justement été interrogé sur ce moment. C’est alors qu’en zone mixte, Mbappé a fait savoir : « Ce n’était pas de l’agacement. C’est juste que la partie où l’on attaquait était gorgée d’eau mais qu’ils ont passé 20 minutes à nettoyer la partie où l’on défendait et pas l’autre ».
« Un désavantage »
« C’était un désavantage, et je voulais qu’ils passent le même temps pour nettoyer les deux parties du terrain. Ou quitte à choisir, nettoyer celle où l’on attaque et que ça ralentisse de l’autre côté (rires). Mais ils n’y étaient pour rien, on leur a dit d’aller là-bas et l’autre groupe n’était pas prêt », a poursuivi Kylian Mbappé, qui n’a pas manqué d’être critiqué pour ce comportement sur les réseaux sociaux, allant jusqu’à être comparé à un dictateur.