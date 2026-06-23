Equipe de France : Les joueurs du PSG se moquent de lui, William Saliba veut les «déloger» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre William Saliba et les joueurs français du PSG, ce fut la guerre à Budapest le 30 mai dernier pour la finale de la Ligue des champions (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Une défaite rageante du point de vue du défenseur d'Arsenal pour laquelle il a essuyé quelques moqueries au début du rassemblement des Bleus avant le début de la Coupe du monde. Il compte bien renverser la vapeur dès l'année prochaine.

L'équipe de France tient à retourner en finale de Coupe du monde afin de finir avec Didier Deschamps à sa tête le travail inachevé de 2022 au Qatar. Pour ce faire, le sélectionneur des Bleus qui dispute son ultime compétition à leur tête sur le sol américain (11 juin-19 juillet) peut compter sur un groupe uni et déterminé à aller chercher cette troisième étoile. C'est notamment le cas de William Saliba qui a fini sa saison sur un goût d'inachevé avec une défaite en finale de Ligue des champions contre le PSG avec Arsenal. Ce qui lui a valu quelques moqueries en équipe de France. « Cela a été un peu plus facile de digérer la finale parce qu’il fallait se concentrer sur le Mondial après. Les 3 ou 4 premiers jours, ce n’était pas facile. Avec les Parisiens, ça se charrie un peu à table. Ce n’est que de la rigolade. J’ai déjà oublié maintenant. On reviendra plus fort l’année prochaine avec Arsenal ». a récemment assuré Saliba en conférence de presse.

«Forcément tu es amer» Avant de s'envoler pour Boston, lieu du camp de base de l'équipe de France pour cette Coupe du monde 2026, William Saliba avait partagé toute sa déception à France Football concernant cette finale de Ligue des champions perdue le 30 mai dernier (1-1 puis 3-4 aux tirs au but). « Des regrets ! Mais vraiment. Quand tu ouvres la marque dans une finale (Kal Havertz, 6°) que tu ne concèdes l'égalisation que sur penalty (Ousmane Dembélé, 65°) et que tu perds aux tirs au but, forcément tu es amer. J'ai entendu dire qu'on avait marqué trop tôt mais moi, je préfère ouvrir le score contre une équipe comme le PSG plutôt que l'inverse, sinon là tu risques d'exploser. Les gens oublient que l'on a une belle balle de 2-0 par Havertz juste avant la pause. Si on la met, est-ce que les gens auraient dit qu’on avait marqué trop tôt ? On avait le bon plan de jeu, on a senti Paris frustré comme jamais en première période, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont bloqué le PSG comme on l'a fait ».