«Il va peut-être finir à Arsenal» : Jérôme Rothen tire la sonnette d’alarme sur le niveau d’Ousmane Dembélé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé n’a pas échappé aux critiques après sa prestation contre le Sénégal (3-1) lors de l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde. Pour Jérôme Rothen et Christophe Dugarry, l’attaquant du PSG n’a pas le droit à l’erreur face à l’Irak ce lundi soir (23h, heure française).

Ousmane Dembélé joue peut-être gros contre l’Irak. C’est en tout cas l’avis de certains observateurs avant la deuxième rencontre de l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Face au Sénégal (3-1), la star du PSG était encore loin du niveau qu'il affiche dans la capitale. De quoi inquiéter Christophe Dugary et Jérôme Rothen sur RMC.

« Si le Ballon d'or n'est pas capable de faire des différences, il faudra se poser beaucoup de questions » « Si Dembélé n'est pas bon face à l'Irak, on va au-delà de l'inquiétude. Il joue gros sur un match, face à un adversaire à priori plus faible. Si le Ballon d'or n'est pas capable de faire des différences, il faudra se poser beaucoup de questions. Là, je commencerais à m’inquiéter », prévient Christophe Dugarry sur RMC. « Je suis d’accord, je veux bien qu’on minimise ce match car c’est l’Irak, mais dans la continuité, je pars du principe que lorsque tu fais une compétition comme la Coupe du monde, la confiance est essentielle. (…) Ce que t’emmagasines sur les premiers matches, c’est mieux pour tirer le maximum de tout le monde, individuellement et dans le collectif. Dembélé reste le Ballon d’Or, et t’as le poids de cette pression qui est plus importante, c’est normal », appuie Jérôme Rothen.