Coupe du monde 2026 - France/Irak : Bradley Barcola déjà sous pression

Axel Cornic

Annoncé comme l’un des grands favoris, l’équipe de France va disputer ce lundi son deuxième match de la Coupe du monde 2026. Ce sera face à l’Irak et le sélectionneur Didier Deschamps aurait pris la décision de faire tourner son effectif, avec notamment Bradley Barcola qui pourrait prendre la place de Désiré Doué.

Ils sont nombreux à rêver d’être à la place de Didier Deschamps. Il faut dire que le sélectionneur de l’équipe de France peut compter sur un incroyables vivier de talents, avec quasiment deux onze qui pourraient faire peur à n’importe quelle équipe. Et on devrait le voir ce lundi, puisqu’on annonce une équipe assez différente de celle qui a été alignée contre le Sénégal (3-1), pour le premier match de la Coupe du monde 2026.

Barcola titulaire face à l’Irak ? Ainsi, on pourrait voir Lucas Digne entrer dans le onze titulaire et prendre la place d’un Theo Hernandez plutôt décevant, dans le couloir gauche de la défense française. Au milieu, c’est Manu Koné qui pourrait être titularisé par Didier Deschamps, afin de notamment faire souffler Aurélien Tchouaméni. Mais c’est bien en attaque om Deschamps a le plus de talents et Bradley Barcola, remplaçant et buteur face au Sénégal, devrait cette fois-ci débuter contre l’Irak. Mais la star du PSG a tout intérêt à marquer les esprits, s’il souhaite tirer son épingle du jeu en cette Coupe du monde 2026.