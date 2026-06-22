PSG - Barcola sur le départ : «Ils l’adorent», son prochain club est déjà annoncé ?

Pierrick Levallet

Si le PSG a prévu de se renforcer cet été après avoir réalisé le back-to-back en Ligue des champions, le club de la capitale pourrait toutefois voir des joueurs quitter le navire. Bradley Barcola est notamment annoncé sur le départ. Et le prochain club de l’international français semble avoir déjà été identifié.

Après avoir remporté une seconde Ligue des champions consécutive, le PSG a prévu un mercato mouvementé cet été. Le club de la capitale aimerait régénérer le groupe de Luis Enrique. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient faire leurs valises, à l’instar de Bradley Barcola. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Les Reds pourraient d’ailleurs se manifester cet été si jamais les doubles champions d’Europe ouvrent la porte à un transfert.

«Liverpool sera là» « Pour Barcola, c’est un sentiment interne que j’ai. En interne à Liverpool, ils parlent de Barcola toutes les semaines. C’est un joueur qu’ils apprécient, qu’ils voulaient déjà à l’été 2025, mais ce n’était pas possible. Alors ils l’adorent. Je suis certain que si le PSG ouvre la porte à un départ cet été, Liverpool sera là » a ainsi confié Fabrizio Romano dans le podcast Born ‘N Red.