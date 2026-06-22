Mercato - PSG : Fabrizio Romano confirme une «offre officielle» pour un phénomène !

Pierrick Levallet

Après avoir réalisé le back-to-back en Ligue des champions, le PSG a visiblement prévu un mercato assez mouvementé cet été. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Yan Diomandé, qui fait sensation avec la Côte d’Ivoire dans cette Coupe du monde 2026. Une autre équipe aurait toutefois déjà dégainé pour le crack du RB Leipzig, et Fabrizio Romano est en mesure de confirmer la tendance.

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le PSG devrait vivre un été assez agité sur le mercato. Le club de la capitale souhaiterait régénérer le groupe de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. Les dirigeants parisiens auraient ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu auraient notamment des vues sur Yan Diomandé, qui brille avec la Côte d’Ivoire dans cette Coupe du monde 2026. Toutefois, Liverpool serait déjà passé à l’action pour le phénomène du RB Leipzig. Et Fabrizio Romano est en mesure de confirmer cette tendance.

«Liverpool discute avec Leipzig et les agents de Diomandé» « Ça pourrait dépendre de différentes opportunités, peut-être sur les départs, donc nous devons voir ce qui arrivera... Je ne dis pas que ce sera l’un ou l’autre. Je vous dis ce que je sais, et ce que je sais c’est que Liverpool maintient des contacts pour Diomandé et Barcola. Ce sont à des étapes différentes, parce qu’ils ont déjà fait une offre officielle pour Diomandé, ils discutent avec Leipzig et les agents » a expliqué le journaliste spécialiste du mercato dans le podcast Born ‘N Red.