Un grand club étranger va sacrifier quatre joueurs pour recruter un attaquant du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret jusqu'ici, le PSG devrait toutefois connaître un mercato plus agité que l'été dernier. Et cela pourrait commencer par les départs. Randal Kolo Muani n'entre effectivement plus dans les plans de Luis Enrique et la Juventus pourrait même vendre quatre joueurs pour financer son transfert.

Le mercato du PSG n'a pas encore débuté, notamment à cause de la Coupe du monde, mais il devrait être plus animé que les précédents. Le club de la capitale souhaite effectivement régénérer son effectif qui a déjà tout gagné en y apportant quelques retouches, et surtout en compensant les éventuelles départs. D'ailleurs, le premier joueur à partir pourrait être Randal Kolo Muani. De retour d'un prêt décevant à Tottenham, l'ancien attaquant du FC Nantes, qui n'a pas été convoqué pour la Coupe du monde par Didier Deschamps, suscite toujours l'intérêt de la Juventus.

La Juventus est prête à tout pour Kolo Muani ? En effet, Randal Kolo Muani avait été prêté six mois à la Juventus de janvier à juin 2025 et il a laissé un excellent souvenir. Au point que l'attaquant du PSG soit toujours la priorité de la Vieille Dame cet été. Kolo Muani serait déjà d'accord pour retrouver le club turinois, mais encore faut-il convaincre le PSG qui réclame 40M€ alors que la Juve envisage plutôt un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire.