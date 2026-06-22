Un grand club étranger va sacrifier quatre joueurs pour recruter un attaquant du PSG !

Discret jusqu'ici, le PSG devrait toutefois connaître un mercato plus agité que l'été dernier. Et cela pourrait commencer par les départs. Randal Kolo Muani n'entre effectivement plus dans les plans de Luis Enrique et la Juventus pourrait même vendre quatre joueurs pour financer son transfert.
Le mercato du PSG n'a pas encore débuté, notamment à cause de la Coupe du monde, mais il devrait être plus animé que les précédents. Le club de la capitale souhaite effectivement régénérer son effectif qui a déjà tout gagné en y apportant quelques retouches, et surtout en compensant les éventuelles départs. D'ailleurs, le premier joueur à partir pourrait être Randal Kolo Muani. De retour d'un prêt décevant à Tottenham, l'ancien attaquant du FC Nantes, qui n'a pas été convoqué pour la Coupe du monde par Didier Deschamps, suscite toujours l'intérêt de la Juventus.
La Juventus est prête à tout pour Kolo Muani ?
En effet, Randal Kolo Muani avait été prêté six mois à la Juventus de janvier à juin 2025 et il a laissé un excellent souvenir. Au point que l'attaquant du PSG soit toujours la priorité de la Vieille Dame cet été. Kolo Muani serait déjà d'accord pour retrouver le club turinois, mais encore faut-il convaincre le PSG qui réclame 40M€ alors que la Juve envisage plutôt un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire.
Quatre joueurs vendus pour financer son transfert ?
Par conséquent, selon les informations de TMW, la Juventus pourrait se résoudre à vendre quatre joueurs afin de financer le transfert de Randal Kolo Muani. C'est notamment le cas de Lois Openda, annoncé dans le viseur de l'OL, ou encore de Gleison Bremer et Khéphren Thuram. Mais ce n'est pas tout puisqu'Andrea Cambiaso est convoité par Chelsea et Xabi Alonso. Quatre transferts qui pourraient renflouer les caisses de la Vieille Dame et en parallèle financer le transfert de Randal Kolo Muani qui ne sera pas conserver par le PSG.