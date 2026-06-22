Départ du PSG : Le nouveau salaire de Gonçalo Ramos révélé avant son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG il y a trois ans déjà, Gonçalo Ramos souhaite quitter le club parisien cet été. Déterminé à obtenir davantage de temps de jeu ailleurs, l’attaquant portugais figure sur les petits papiers de l’AC Milan. D’après la presse italienne, le club lombard a déjà établi quel serait le salaire du buteur de 25 ans s’il venait à rejoindre les « Rossoneri ».

Le PSG pourrait connaître un mercato estival animé. Certains joueurs de l’effectif parisien pourraient connaître un nouveau départ. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos. Recruté par le PSG en 2023 contre 80M€, l’attaquant portugais n’aura jamais réussi à véritablement s’imposer en tant qu’attaquant titulaire eux yeux de Luis Enrique. Remplaçant de luxe à Paris, le joueur désormais âgé de 25 ans souhaite un nouveau challenge afin de retrouver un temps de jeu régulier.

5M€ annuels pour Gonçalo Ramos Et à en croire les dernières indiscrétions de la presse italienne, l’AC Milan s’intéresse de près à son profil. Avant de pouvoir démarrer quelconques négociations avec le Portugais ou avec le PSG, le club italien doit avant tout se séparer de Santiago Gimenez, une déception du dernier mercato. Cependant, alors que le club parisien attendrait 40M€ pour Gonçalo Ramos, les dirigeants milanais auraient d’ores et déjà fixé le salaire que le Portugais pourrait percevoir la saison prochaine. Selon les dernières révélations du Corriere Dello Sport, Ramos devrait toucher 5M€ annuels, soit le même montant qu’un certain Rafael Leão, qui est sur le départ.