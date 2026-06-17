PSG - Départ de Gonçalo Ramos : L'évènement qui relance son transfert à 40M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N'étant clairement pas le premier choix de Luis Enrique au PSG, Gonçalo Ramos pourrait être tenté d'aller voir ailleurs cet été. Actuellement à la Coupe du monde avec le Portugal, l'attaquant pourrait donc aller chercher mieux loin de Paris. Alors qu'on pourrait donc s'attendre à un départ de Ramos dans les prochaines semaines, un récent évènement aurait rebattu les cartes de ce dossier.

Au PSG, la concurrence est rude, surtout dans le secteur offensif. Gonçalo Ramos peut en témoigner, d'autant plus qu'il n'avait clairement pas les faveurs de Luis Enrique. Le Portugais a alors dû se contenter de quelques miettes et même s'il a su se montrer décisif, sa situation n'a jamais changé. Remplaçant au PSG, Ramos pourrait donc aller chercher un rôle de titulaire ailleurs cet été. Un départ pourrait ainsi être à l'ordre du jour pour l'attaquant de 24 ans. Reste encore à trouver preneur...

Direction le Milan AC ? Et si l'avenir de Gonçalo Ramos s'écrivait finalement... au Milan AC ? Du côté de la Lombardie, ça bouge sur le banc de touche. En effet, Ruben Amorim prend les commandes en tant qu'entraîneur et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'arrivée du coach portugais aurait permis de réactiver le dossier de l'attaquant du PSG. Reste encore à trouver un accord entre les deux clubs. Alors que les champions d'Europe réclameraient 40M€ pour Ramos, du côté de Milan, on penserait davantage à un prêt avec obligation d'achat.