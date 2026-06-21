Transfert au PSG : Un joueur du Real Madrid offert par Mourinho ?

Dernièrement, le Real Madrid a annoncé le grand retour sur son banc de touche et forcément cela amène quelques changements. Le géant espagnol a déjà recruté plusieurs joueurs, mais d’autres vont devoir s’en aller. Cela serait le cas de Nico Paz, qui n’entrerait pas dans les plans du Special One et qui pourrait bien rebondir au PSG.
Après une saison ponctuée sans le moindre trophée, le Real Madrid compte bien revenir en force l’année prochaine. Pour y arriver, le club espagnol a déjà décidé de changer d’entraîneur, puisque José Mourinho a fait son grand retour pour remplacer Alvaro Arbeloa. Les Madrilènes sont également déjà très actifs sur le mercato puisqu’ils ont engagé Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Marc Cucurella et Denzel Dumfries aurait également signé.
Le Real Madrid veut vendre Nico Paz
Le Real Madrid a fait plusieurs achats, mais forcément il aura également besoin de vendre certains joueurs. Selon les informations de Média Foot, Nico Paz pourrait être l’un des sacrifiés. Le profil de l’Argentin ne plairait pas tellement à José Mourinho, qui préférerait le vendre afin de financer d’autres transferts. La Casa Blanca ne va donc pas lever l’option de rachat prioritaire qu’elle possède, qui s’élève à 9M€ et elle espère par la suite arriver à vendre le milieu offensif de 21 ans qui dispute actuellement la Coupe du monde contre au moins 60M€.
Le PSG s’intéresse à Nico Paz
Auteur d’une très belle saison avec Come (13 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues), Nico Paz ne devrait pas avoir de mal à rebondir. D’ailleurs, toujours selon Média Foot, le PSG aurait déjà dégainé son téléphone pour prendre des informations sur ce dossier auprès de l’agent du joueur. Pour le moment aucune offre n’a été faite par le club de la capitale, mais le mercato est encore long. De plus, l’international argentin entrerait parfaitement dans les critères de recrutement du champion de France, en raison de son jeune âge et de son très fort potentiel. Affaire à suivre…