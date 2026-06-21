OM : Cette rumeur de transfert n'aura tenu que quelques heures, la vérité a éclaté

Alexis Brunet

En proie à de grosses difficultés financières, l’OM cherche à boucler des coups malins sur le mercato. Dans la soirée de samedi, une rumeur concernant une rencontre entre les agents de Malang Sarr, libre de tout contrat au 30 juin, et le club phocéen est apparue sur les réseaux sociaux. Une information qui a par la suite rapidement été démentie.

L’été sera placé sous le signe de la reconstruction pour l’OM et elle a déjà commencé d’ailleurs. Stéphane Richard a été nommé il y a quelque temps président du club phocéen et dernièrement c’est Grégory Lorenzi qui est arrivé pour prendre le poste de directeur sportif. Prochaine étape pour Marseille, nommer son nouveau coach, car Habib Beye devrait rapidement quitter ses fonctions. Bruno Genesio est d’ailleurs annoncé comme le favori pour le remplacer.

Malang Sarr à l’OM ? Une fois que l’OM aura nommé son nouveau coach, il pourra se focaliser sur son mercato et il va y avoir du boulot. Le club phocéen est dans l’obligation de vendre par rapport à sa situation financière et des opérations à moindre coût seront tentées. Samedi, le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu révélait d’ailleurs qu’une réunion aurait eu lieu entre l’agent de Malang Sarr et la direction olympienne. Après une très bonne saison avec le RC Lens, le défenseur central de 27 ans est en fin de contrat au 30 juin 2026 et il devrait donc quitter les Sang et Or libre.