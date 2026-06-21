Mercato - PSG/Real Madrid : «Ce n’est pas vrai», une fake news pour le transfert de Michael Olise ?

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être animé cet été, surtout du côté du PSG. Le club de la capitale aurait des vues sur Michael Olise pour renforcer ses rangs. Mais l’international français serait également dans le viseur du Real Madrid. La Casa Blanca a toutefois tenu à démentir une fake news diffusée sur le dossier de la star du Bayern Munich.

L’été risque encore une fois d’être mouvementé sur le mercato. Le PSG souhaiterait renforcer l’effectif de Luis Enrique. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient des vues sur Michael Olise. La star du Bayern Munich a fait sensation cette saison et continue d’impressionner son monde avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Le joueur de 24 ans serait aussi ciblé par le Real Madrid. En Espagne, un accord entre l’international français et les Merengue a même été évoqué. Mais en réalité, il n’y aurait rien.

Le Real Madrid dément un accord avec Michael Olise « Le Real Madrid voulait clarifier avec un communiqué public qu’ils n’ont fait aucune approche avec les agents de Michael Olise. La première partie concerne cela, et la seconde concerne sa relation avec le Bayern Munich. Comme quoi ils n’approcheront jamais le joueur avant d’approcher le club » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.