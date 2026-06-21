Mercato : Que doit faire le PSG avec Bradley Barcola ?

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Bradley Barcola pourrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. Malgré son échec de l'été dernier, Liverpool est revenu à la charge pour recruter le numéro 29 de Luis Enrique. Alors que Bradley Barcola est emballé par l'idée de signer chez les Reds, le PSG doit-il le laisser partir ? Si oui, qui faut-il recruter pour compenser son départ ? A vos votes !

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Bradley Barcola pourrait ne plus faire long feu au PSG. Alors que le marché des transferts a ouvert ses portes ce lundi, l'international français pourrait migrer vers l'Angleterre, du côté de Liverpool. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les Reds ont essayé de recruter Bradley Barcola l'été dernier. Toutefois, le numéro 29 du PSG a préféré rester à Paris.

Liverpool revient à la charge pour Barcola Selon nos informations du 10 mai, Liverpool a décidé de retenter sa chance pour le recrutement de Bradley Barcola, et ce, malgré son échec d'il y a un an. Alors que les Reds sont revenus à la charge, l'attaquant de 23 ans pourrait se laisser convaincre cette fois. En effet, Bradley Barcola est intéressé par le projet de Liverpool, et il est emballé par l'idée de jouer en Premier League. De son côté, le PSG est à l'écoute, n'excluant pas la possibilité de négocier un transfert si son protégé demande à partir. D'ailleurs, l'écurie présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà plusieurs pistes pour combler le vide que pourrait laisser Bradley Barcola au Parc des Princes la saison prochaine.