Mercato : Le PSG a déniché le successeur de Bradley Barcola ?

Amadou Diawara

Désireux de renforcer son attaque lors de ce mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait coché le nom de Crysencio Summerville. Toutefois, ce dossier dépendrait de l'avenir de Bradley Barcola - qui pourrait changer d'air à l'intersaison - ainsi que du dossier Yan Diomandé. L'international ivoirien étant également une cible offensive du PSG.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool a tenté de boucler le transfert de Bradley Barcola lors du dernier mercato estival. Mais heureusement pour le PSG, son numéro 29 a préféré rester à Paris. Malgré son échec il y a un an, la direction de Liverpool est revenu à la charge, et ce, en vue d'une signature de Bradley Barcola à l'intersaison 2026.

L'arrivée de Summerville au PSG dépend de Barcola... Selon nos informations, divulguées le 10 mai, les hautes sphères de Liverpool sont revenus en force pour finaliser l'arrivée de Bradley Barcola. Après avoir recalé les Reds une première fois, l'international français est clairement intéressé par le projet proposé. A l'écoute, le PSG n'exclut pas l'idée de discuter d'une vente de l'attaquant de 23 ans s'il en exprime le souhait. D'ailleurs, les Parisiens auraient déjà tout prévu en cas de départ de Bradley Barcola.