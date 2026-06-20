Mercato - Le PSG menacé pour Ayyoub Bouaddi : Le Real Madrid va bientôt passer à l’action ?

Présent en Amérique du Nord avec la sélection marocaine pour disputer la Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi (18 ans) n’échappe pas aux convoitises. Ciblé par Arsenal et le PSG, le milieu de terrain du LOSC est également suivi de près par le Real Madrid.
Le LOSC devrait avoir du mal à conserver Ayyoub Bouaddi durant le mercato estival. Déjà suivi par plusieurs mastodontes européens, dont le PSG, avant la Coupe du monde, les prestations de l’international marocain ne passent pas inaperçue en Amérique du Nord. Également courtisé en Angleterre, le milieu de 18 ans serait observé de près par le Real Madrid.
« Le Real suit sa progression depuis un bon moment »
D’après les informations de Rubén Martín, journaliste chez AS, des représentants du Real Madrid étaient à Boston vendredi soir pour observer Ayyoub Bouaddi lors du match opposant le Maroc à l’Écosse (1-0). Sur le réseau social X, le journaliste Abdellah Boulma a confirmé l’intérêt : « Le Real suit sa progression depuis un bon moment déjà, au même titre que plusieurs grands clubs européens. »
Quand Giroud imagine Bouaddi au Real Madrid
Une menace sérieuse pour le PSG et les autres clubs intéressés. Durant la semaine, Olivier Giroud avait justement évoqué une arrivée de son coéquipier lillois chez les Merengue. « J’ai été impressionné par sa maturité et par son entourage, qui est vraiment sain. Sa tête est bien faite dans le sens où il est calme, il est confiant. Il reste toujours lui-même, même sur un terrain. C'est un cadeau de l'avoir dans son équipe. Je pense que le Maroc peut-être vraiment très heureux de l’avoir, confiait-il sur la BBC, chaîne pour laquelle il est consultant durant le Mondial. Il a montré son talent dès le premier match et ce n’est que le début parce qu'il n’a que 18 ans. Je pense que ça va être dur de le garder à Lille. C'est un joueur très complet. La seule chose qu'il doit améliorer et il le sait car on lui dit beaucoup, c'est la finition. Être plus agressif devant le but. S'il y arrive alors il jouera au Real Madrid la saison prochaine ».