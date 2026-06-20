Mercato - Le PSG menacé pour Ayyoub Bouaddi : Le Real Madrid va bientôt passer à l’action ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent en Amérique du Nord avec la sélection marocaine pour disputer la Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi (18 ans) n’échappe pas aux convoitises. Ciblé par Arsenal et le PSG, le milieu de terrain du LOSC est également suivi de près par le Real Madrid.

Le LOSC devrait avoir du mal à conserver Ayyoub Bouaddi durant le mercato estival. Déjà suivi par plusieurs mastodontes européens, dont le PSG, avant la Coupe du monde, les prestations de l’international marocain ne passent pas inaperçue en Amérique du Nord. Également courtisé en Angleterre, le milieu de 18 ans serait observé de près par le Real Madrid.

« Le Real suit sa progression depuis un bon moment » D’après les informations de Rubén Martín, journaliste chez AS, des représentants du Real Madrid étaient à Boston vendredi soir pour observer Ayyoub Bouaddi lors du match opposant le Maroc à l’Écosse (1-0). Sur le réseau social X, le journaliste Abdellah Boulma a confirmé l’intérêt : « Le Real suit sa progression depuis un bon moment déjà, au même titre que plusieurs grands clubs européens. »