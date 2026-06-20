Transferts à 148M€ : Le PSG veut dépouiller ce club de Premier League !

Amadou Diawara

Très performants sous les couleurs de West Ham, Crysencio Summerville et Mateus Fernandes auraient alerté la direction du PSG. A tel point que Luis Campos aurait déjà lancé les discussions avec les Hammers pour boucler un double transfert cet été. Toutefois, le conseiller football du PSG va devoir formuler une offre supérieure à 148M€ pour finaliser ces deux opérations.

Crysencio Summerville et Mateus Fernandes ont fait bonne figure sous le maillot de West Ham lors de la saison 2025-2026. Ce qui n'a pas échappé au PSG de Nasser Al-Khelaïfi. D'après les indiscrétions de Foot Mercato, Luis Campos aurait déjà démarré des discussions préliminaires avec la direction des Hammers pour boucler un double transfert lors de ce mercato estival. Toutefois, le PSG va devoir casser sa tirelire pour finaliser ces deux opérations.

Mateus Fernandes coute 98M€ D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, Mateus Fernandes coute presque 100M€. « Mateus Fernandes est l’un des joueurs les plus convoités du moment. West Ham a fixé son prix à 98M€ et aimerait avoir plusieurs clubs à la table pour surenchérir. Mais pour le moment, la situation est toujours ouverte. Manchester United ont entamé des négociations officielles avec l’agent du joueur, en parlant du contrat et ils sont aussi en contact avec West Ham pour discuter de l’indemnité de transfert. C’est un montant de folie, donc Manchester United veut savoir s’ils peuvent négocier avec une plus faible indemnité mais en ajoutant quelques bonus. Il y a d’autres clubs dessus », a révélé le journaliste italien sur sa chaîne YouTube.