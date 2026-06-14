Mercato - Ça bouge au PSG : Trois départs sont déjà validés par Luis Campos !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival du PSG s’annonce d’ores et déjà très mouvementé dans le sens des départs, puisque plusieurs éléments de l’effectif actuel ne seront pas retenus par Luis Campos. Et Fabrizio Romano a notamment lâché trois noms disposant d’un bon de sortie de la part du directeur sportif du PSG.

Une nouvelle fois vainqueur de la Ligue des Champions au terme d’une finale très indécise contre Arsenal le 30 mai dernier, le PSG peut donc désormais se pencher sereinement sur son mercato estival. Aucun chamboulement majeur ne semble prévu en ce qui concerne l’équipe-type alignée par Luis Enrique, en revanche, Luis Campos ne retiendra pas certains éléments disposant d’un temps de jeu limité au PSG. Et trois joueurs auraient notamment reçu un bon de sortie de la part du directeur sportif portugais…

Ramos, Lee et Chevalier lâchés par le PSG ? Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a indiqué que Lucas Chevalier, Gonçalo Ramos et Kang-in Lee devraient être vendus par le PSG cet été : « Le PSG veut repartir avec pratiquement la même équipe. Gonçalo Ramos peut partir, Chevalier et Kang-In Lee aussi. Mais de manière générale, ils veulent garder un onze similaire pour essayer de remporter trois Ligues des champions consécutives. Donc pour le Real Madrid, ce serait très compliqué de convaincre le PSG pour Vitinha ou Joao Neves », a confié le journaliste spécialisé sur le mercato.