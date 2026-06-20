Barcola, Koundé... Le PSG et Barcelone préparent une opération qui va ravir tout le monde ?

Alexis Brunet

La saison prochaine, il n’est pas dit que Bradley Barcola évolue toujours au PSG. L’attaquant de 23 ans réfléchit à l’idée de quitter Paris et dernièrement le FC Barcelone a été cité comme l’un des clubs intéressés par son profil. Cela tombe bien car dans l’autre sens, la direction du club de la capitale aimerait bien offrir Jules Koundé à Luis Enrique.

À l’été 2023, le PSG avait décidé de miser environ 50M€ sur un jeune attaquant de l’OL qui n’avait pas encore beaucoup de matchs à son actif en Ligue 1. Quelques années plus tard, ce pari s’est avéré payant car Bradley Barcola est devenu international français et il a également deux Ligues des champions à son actif. Toutefois, la belle histoire pourrait prendre fin cet été car le Parisien pourrait bien quitter le club de la capitale, possiblement vers Liverpool, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité.

Un échange Koundé-Barcola ? Liverpool n’est toutefois pas le seul club à avoir des vues sur Bradley Barcola. En Angleterre toujours, Arsenal serait également très chaud sur le dossier et pourrait même prochainement envoyer une offre de 80M€ au PSG selon les informations de Caught Offside. L’attaquant a également des admirateurs en Liga, puisque le FC Barcelone s’intéresse aussi à lui. Sur X, le journaliste Alex Rodriguez Sanchez va même plus loin et affirme qu’un échange entre le joueur du PSG et Jules Koundé serait possible. En effet, ce dernier intéresse beaucoup Paris et notamment Luis Enrique, qui aurait demandé à Nasser Al-Khelaïfi de faire venir le défenseur. L’ancien joueur de Bordeaux ne sait pas encore s’il restera en Catalogne la saison prochaine, mais aucune décision ne devrait être prise avant la fin de la Coupe du monde.