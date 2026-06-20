Transfert - PSG : Randal Kolo Muani va signer un nouveau contrat, son futur salaire est révélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Recruté à prix d’or par le PSG en 2023, Randal Kolo Muani n’est plus du tout dans les plans de Luis Enrique à Paris. Cet été, l’attaquant français prêté à Tottenham la saison dernière pourrait définitivement rejoindre la Juventus en Italie. D’ailleurs, son nouveau salaire est déjà étudié de près par la presse transalpine. Explications.

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG après Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€), Randal Kolo Muani va retourner à Paris cet été. Prêté à la Juventus la saison dernière, l’attaquant français voulait rejoindre définitivement le club turinois l’été dernier, mais avait finalement été envoyé en prêt à Tottenham après que la « Vieille Dame » n’ait pas réussi à trouver un accord avec le PSG. Cependant, cet été, Paris et les « Bianconeri » devraient réussir à s’entendre.

Kolo Muani va toucher un beau salaire à la Juventus En effet, ne comptant plus du tout sur lui, Luis Enrique est d’accord pour vendre Kolo Muani, qui de son côté, souhaite absolument rejoindre la Juventus. A ce propos, TuttoMercatoWeb indique que si le club turinois doit encore se mettre d’accord avec le PSG au niveau d’une indemnité de transfert, le contrat de l’attaquant français semble déjà prêt en Italie. Selon le média transalpin, Kolo Muani devrait percevoir 5M€ annuels, soit le même montant que lors de son passage en prêt en 2024-2025. Journaliste proche du dossier, Matteo Moretto a d’ailleurs récemment fait le point sur l’avenir du Français.