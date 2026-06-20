Mercato : Le conseil qui risque de plomber le PSG pour ce transfert à 100M€

Depuis plusieurs semaines, le PSG s’intéresse à Yan Diomandé, qui pourrait bien quitter le RB Leipzig après une saison exceptionnelle. Toutefois, Liverpool tenterait également d’arracher la signature de l’ailier ivoirien et s’il écoute les conseils de l’un de ses proches, le joueur de 19 ans pourrait choisir les Reds au détriment du club de la capitale.
Après avoir mis la main sur une deuxième Ligue des champions de suite, le PSG compte bien se renforcer lors du mercato estival pour tenter d’aller chercher le triplé. Le club de la capitale cherchera surtout à recruter en attaque, un secteur qui a besoin de sang neuf, surtout si certains éléments viennent à s’en aller, comme Kang-in Lee qui est annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid, ou bien Gonçalo Ramos voire Bradley Barcola.
Yan Diomandé est la cible principale du PSG en attaque
Après avoir longtemps pisté Julian Alvarez, le PSG serait maintenant moins chaud sur la piste menant au buteur de l’Atlético de Madrid. Le champion de France pourrait plutôt faire venir un ailier et le nom de Yan Diomandé ressort avec insistance. Ce dernier sort d’une saison à 13 buts et 10 passes décisives avec le RB Leipzig et il a également attiré l’attention de Liverpool qui aimerait en faire le successeur de Mohamed Salah sur l’aile droite. Selon certaines sources, les Reds auraient d’ailleurs formulé une offre de 100M€ pour l’international ivoirien, mais cette dernière aurait été refusée par la formation allemande.
Avantage Liverpool ?
Interrogé par L’Équipe, Dez Bamba, le président de son ancien club en Côte d’Ivoire, l’AFI sud Comoé, a évoqué l’avenir de son poulain qu’il a côtoyé de ses 10 à 15 ans. À l’écouter, l’attaquant devrait plutôt opter pour Liverpool. « Il a dit que son papa, c'est-à-dire moi, souhaiterait qu'il joue à Liverpool car je disais toujours à mes enfants que j'aimerais aller à Anfield pour voir l'ambiance. » Paris va donc devoir batailler férocement pour tenter d’arracher la signature du joueur du RB Leipzig.