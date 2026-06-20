Départ de l’OM : C’est confirmé, ce joueur important cherche un nouveau club !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, cet été, l’OM devrait connaître beaucoup de départs. Obligé de vendre afin de se conformer aux normes économiques fixées par le fair-play financier, le club phocéen pourrait notamment perdre Nayef Aguerd. Le défenseur marocain disposerait d’une clause libératoire, et surtout, aurait déjà entamé des démarches afin de quitter le club. Explications.

L’été risque d’être animé du côté de l’OM. Afin de rester dans les normes du fair-play financier, le club phocéen va devoir dégraisser son effectif et se séparer de plusieurs joueurs cet été. Tout juste arrivé au poste de directeur sportif, Grégory Lorenzi a donc du pain sur la planche, et va devoir gérer certains dossiers, dont celui de Nayef Aguerd. D’après les dernières indiscrétions de Foot Mercato, le Marocain dispose d’une clause libératoire de 15M€.

L’entourage de Nayef Aguerd cherche un nouveau club Arrivé à l’OM en 2025 contre 23M€, le défenseur central de 30 ans devrait quitter le club phocéen un an plus tard. D’après les révélations de la Minute OM, Nayef Aguerd semble se diriger vers un départ cet été. Pire, son entourage s’est déjà mis en activité afin de lui trouver un point de chute sur ce mercato estival. Un coup dur pour le club marseillais, alors que le Marocain aurait pu retrouver un certain Bruno Genesio la saison prochaine.