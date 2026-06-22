Michael Olise annoncé au PSG et au Real Madrid : La nouvelle star des Bleus va-t-elle changer de club cet été ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les prestations de Michael Olise à la Coupe du monde sont suivies de près, au moment où l’international français du Bayern Munich agite le mercato, pisté notamment par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Selon vous, un transfert XXL sera-t-il au programme pour cet été ? C’est notre sondage du jour !

Déjà décisif face au Sénégal pour l’entrée en lice de l’équipe de France (3-1), avec une offrande pour Kylian Mbappé et le trophée d’homme du match, Michael Olise fait déjà parler de lui dans cette Coupe du monde. Mais l’international tricolore fait également les gros titres pour son avenir, alors que sa saison XXL n’a échappé à personne sur le marché des transferts. Le PSG serait notamment intéressé, tout comme le Real Madrid.

Le Real Madrid prend la parole au sujet de Michael Olise Mais face à l’ampleur des rumeurs, et pour éviter de froisser le Real Madrid, le mastodonte espagnol a préféré prendre les devants en publiant un communiqué à la surprise générale. « Face aux informations publiées dans divers médias concernant un supposé intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich Michael Olise, le Real Madrid C. F. souhaite préciser qu’il n’a entretenu aucun contact direct ou indirect avec ledit joueur, ses représentants ou des personnes de son entourage, a fait savoir le club. Le Real Madrid tient également à souligner l’excellente relation institutionnelle qu’il entretient avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d’admiration, et regrette la diffusion de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité ».