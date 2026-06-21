Coupe du monde 2026 : Le pari d'Harry Kane avec Michael Olise !

Avec l'équipe de France et la sélection anglaise, Michael Olise et Harry Kane rêvent tous deux d'un sacre en Coupe du monde. Ce qui serait leur premier et le premier depuis 60 ans pour The Three Lions. Coéquipiers au Bayern Munich, Olise et Kane disposent d'une relation étroite comme révélé par Kane qui n'a pas manqué de faire une prédiction sur l'avenir d'Olise après le Mondial.
Michael Olise (24 ans) connaît une ascension fulgurante ces derniers mois au Bayern Munich. Avec ses 22 buts et 26 passes décisives toutes compétitions confondues avec la tunique bavaroise sur le dos, l'international français a été élu meilleur joueur de la saison 2025/2026 de Bundesliga et meilleur joueur français évoluant à l'étranger lors de la cérémonie des Trophées UNFP à la mi-mai.
«Peut-il devenir une star mondiale durant cette Coupe du monde ? Bien sûr»
Son coéquipier en club Harry Kane n'a eu que des mots flatteurs à lui adresser au cours d'une entrevue accordée au Journal du Dimanche. « Peut-il devenir une star mondiale durant cette Coupe du monde ? Bien sûr. Il vient lui aussi de réaliser une saison magnifique avec le club. Il ne cesse de progresser, il a beaucoup mûri dans son jeu ces derniers mois et il évolue avec beaucoup de confiance et d'insouciance aussi ».
«Nous sommes très vite devenus proches»
Qu'en est-il de sa relation au quotidien avec Michael Olise au Bayern Munich ? Le capitaine des Three Lions a parlé d'un lien direct aux origines eux qui sont tous deux natifs de Londres. « Déjà, ce qui nous lie, ce sont nos origines puisque nous sommes tous les deux nés à Londres. Nous sommes très vite devenus proches, car Michael est lui aussi un passionné de ballon qui veut toujours progresser. Il aime recevoir des conseils, il est très réceptif. J'adore échanger avec lui. Au niveau de sa personnalité, il est cool et tout simplement heureux de tout ce qui lui arrive ».