Coupe du monde 2026 : Le pari d'Harry Kane avec Michael Olise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec l'équipe de France et la sélection anglaise, Michael Olise et Harry Kane rêvent tous deux d'un sacre en Coupe du monde. Ce qui serait leur premier et le premier depuis 60 ans pour The Three Lions. Coéquipiers au Bayern Munich, Olise et Kane disposent d'une relation étroite comme révélé par Kane qui n'a pas manqué de faire une prédiction sur l'avenir d'Olise après le Mondial.

Michael Olise (24 ans) connaît une ascension fulgurante ces derniers mois au Bayern Munich. Avec ses 22 buts et 26 passes décisives toutes compétitions confondues avec la tunique bavaroise sur le dos, l'international français a été élu meilleur joueur de la saison 2025/2026 de Bundesliga et meilleur joueur français évoluant à l'étranger lors de la cérémonie des Trophées UNFP à la mi-mai.

«Peut-il devenir une star mondiale durant cette Coupe du monde ? Bien sûr» Son coéquipier en club Harry Kane n'a eu que des mots flatteurs à lui adresser au cours d'une entrevue accordée au Journal du Dimanche. « Peut-il devenir une star mondiale durant cette Coupe du monde ? Bien sûr. Il vient lui aussi de réaliser une saison magnifique avec le club. Il ne cesse de progresser, il a beaucoup mûri dans son jeu ces derniers mois et il évolue avec beaucoup de confiance et d'insouciance aussi ».