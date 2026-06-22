OM - Départ de Mason Greenwood : Frank McCourt reçoit une offre surprenante au téléphone

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait plusieurs semaines que l’avenir de Mason Greenwood semble s’écrire loin de la cité phocéenne et dans la capitale italienne. A la Roma, l’attaquant anglais est attendu par l’entraîneur Gian Piero Gasperini. Cependant, les deux parties peinent à trouver un arrangement sur le plan économique. Si bien que les propriétaires prendraient les choses en main selon la presse italienne. Le patron de la Roma a fait une nouvelle proposition à Frank McCourt.

Mason Greenwood a rendu les clés de son domicile qui était situé proche d’Aix-en-Provence au début du mois de juin avant son départ en vacances. C’est l’information que La Provence divulguait dans son édition du 8 juin et qui confirmait la tendance de son départ de l’Olympique de Marseille à l’intersaison au vu des dettes accumulées par l’OM depuis la signature de l’accord de règlement ave l’UEFA en 2022 : 157M€. Des ventes sont obligatoires pour la fin de ce bilan financier et Greenwood en ferait d’ores et déjà les frais.

Greenwood à la Roma, ça coince ? Depuis quelque temps, il est question d’un départ de Mason Greenwood pour la Roma. Cependant, le transfert ne semble toujours pas proche de parvenir à un accord total entre les parties concernées. L’Olympique de Marseille réclamerait une indemnité de transfert de 55M€ et 5M€ de bonus alors que le club devra reverser 40% de ladite vente à Manchester United et non 35% puisque les Marseillais n’ont pas pu se qualifier pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Afin de faire accélérer le processus du transfert de l’ailier anglais de 24 ans, le propriétaire de la Roma Dan Friedkin aurait pris son téléphone afin de contacter son homologue Frank McCourt à l’OM comme l’a révélé La Repubblica.