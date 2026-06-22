Transfert à 25M€ : Un joueur du PSG donne son accord pour partir cet été !

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être animé du côté du PSG, tant dans le sens des arrivées que des départs. Le club de la capitale pourrait notamment perdre Kang-In Lee, qui estime qu’il est temps pour lui de se lancer un nouveau défi. L’international sud-coréen semble d’ailleurs avoir donné son accord à sa prochaine équipe pour son transfert.

Le PSG risque très certainement de vivre un mercato assez agité cet été. Le club de la capitale souhaite se montrer actif pour régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Mais certains pourraient cependant quitter le navire. Kang-In Lee fait notamment partie des noms évoqués sur le départ. L’international sud-coréen estime qu’il est temps pour lui de se lancer un nouveau défi ailleurs. Et tout porte à croire que le joueur de 25 ans rebondira du côté de l’Atlético de Madrid, à qui il aurait donné son accord.

«Kang-In Lee est prêt pour aller à l’Atlético» « L’Atlético de Madrid a bouclé le dossier avec Kang-In Lee sur les termes personnels. Ils veulent le Sud-Coréen du PSG depuis un moment. L’Atlético de Madrid était en négociations depuis longtemps pour Kang-In Lee. Le joueur a aussi reçu des appels de la Premier League. Mais le joueur est tenté par un transfert à Madrid, rejouer en Liga avec Diego Simeone. Donc Kang-In Lee est prêt pour aller à l’Atlético. Les discussions entre les clubs sont en cours pour trouver un accord » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.