PSG - Transfert de Kang-In Lee : Un accord est annoncé à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret mais cet été, certains joueurs pourraient quitter le PSG. C’est notamment le cas de Kang-In Lee. Arrivé il y a trois ans à Paris, le Sud-Coréen désire davantage de temps de jeu, et pourrait retourner en Espagne. D’ailleurs, l’ancien joueur de Majorque aurait d’ores et déjà donné son accord à l’Atlético de Madrid.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. En effet, si plusieurs signatures sont attendues, l’effectif de Luis Enrique pourrait être dégraissé avec les ventes de certains joueurs en manque de temps de jeu. Arrivé au PSG en 2023, Kang-In Lee s’est avéré être un remplaçant de choix pour le coach espagnol, qui a fait le forcing afin que ce dernier reste à Paris malgré plusieurs périodes dans lesquelles le Sud-Coréen souhaitait partir. Mais cet été, la fin semble proche pour le numéro 19, qui se rapproche activement d’un retour en Espagne.

Lee donne son accord à l’Atlético Et à en croire les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo, ce dossier Kang-In Lee a connu une avancée significative. Et pour cause, le média catalan annonce que le joueur du PSG a déjà donné son accord à l’Atlético de Madrid en vue d’une arrivée cet été. Déjà intéressés par le joueur de 25 ans l’hiver dernier, les « Colchoneros » vont donc revenir à la charge. Et si le Sud-Coréen est donc enchanté à l’idée d’évoluer sous les ordres de Diego Simeone la saison prochaine, l’Atlético va devoir trouver un terrain d’entente financier avec le PSG, qui l’avait recruté contre 22M€ à Majorque il y a trois ans.